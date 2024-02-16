В Алматы начался сильный снегопад

С утра 16 февраля 2024 года жители Алматы стали свидетелями сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео непогоды делятся подписчики.

О снеге и сильных морозах жителей и гостей города предупредили заранее. Днем ранее синоптики рассказали, что в Алматы ожидаются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза.

Фото: Zakon.kz

С предупреждением выступил и Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Материал по теме Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение

Специалисты напомнили, что на фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz