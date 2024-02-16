В Алматы начался сильный снегопад
Фотографиями и видео непогоды делятся подписчики.
О снеге и сильных морозах жителей и гостей города предупредили заранее. Днем ранее синоптики рассказали, что в Алматы ожидаются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза.
Фото: Zakon.kz
С предупреждением выступил и Департамент по чрезвычайным ситуациям.
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Специалисты напомнили, что на фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz