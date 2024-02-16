Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы начался сильный снегопад

В Алматы начался сильный снегопад Фото: Zakon.kz
С утра 16 февраля 2024 года жители Алматы стали свидетелями сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео непогоды делятся подписчики.

О снеге и сильных морозах жителей и гостей города предупредили заранее. Днем ранее синоптики рассказали, что в Алматы ожидаются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег с понижением температуры воздуха к вечеру до минус 20 градусов мороза.

В Алматы начался сильный снегопад

Фото: Zakon.kz

С предупреждением выступил и Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Материал по теме

Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение

Специалисты напомнили, что на фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств.

В Алматы начался сильный снегопад

Фото: Zakon.kz

В Алматы начался сильный снегопад

Фото: Zakon.kz

В Алматы начался сильный снегопад

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Казахстанская авиакомпания сделала заявление по рейсам из Алматы
Казахстанская авиакомпания сделала заявление по рейсам из Алматы
Сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года
Сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года
Гололед и резкое похолодание: полиция обратилась к алматинцам
Гололед и резкое похолодание: полиция обратилась к алматинцам
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: