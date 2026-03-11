Более тонны алкоголя изъято в Алматы

В Алматы полицейские проводят системную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом 11 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления полиции Жетысуского района, в ходе профилактических мероприятий выявлено 45 фактов нарушений требований законодательства по реализации алкогольной продукции.

"В отношении одного из магазинов был составлен административный протокол. По итогам рассмотрения материалов судом принято решение о приостановлении действия лицензии на реализацию алкогольной продукции. В настоящее время деятельность торговой точки прекращена, объект не функционирует". Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, в ходе проверок в шести магазинах изъята алкогольная продукция, материалы по всем фактам рассмотрены судом.

"Также к ответственности привлечена администрация одного из диско-баров, где в ходе проверки изъято около 400 л алкогольной продукции. В целом, в рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 1 тыс. 150 л алкогольной продукции". Пресс-служба ДП Алматы

Начальник УП Жетысуского района Ильяс Омирсериков отметил, что контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота алкоголя будет продолжен.

