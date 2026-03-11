#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Более тонны алкоголя изъято в Алматы

коньяк, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 18:00 Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские проводят системную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом 11 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления полиции Жетысуского района, в ходе профилактических мероприятий выявлено 45 фактов нарушений требований законодательства по реализации алкогольной продукции.

"В отношении одного из магазинов был составлен административный протокол. По итогам рассмотрения материалов судом принято решение о приостановлении действия лицензии на реализацию алкогольной продукции. В настоящее время деятельность торговой точки прекращена, объект не функционирует".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, в ходе проверок в шести магазинах изъята алкогольная продукция, материалы по всем фактам рассмотрены судом.

"Также к ответственности привлечена администрация одного из диско-баров, где в ходе проверки изъято около 400 л алкогольной продукции. В целом, в рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 1 тыс. 150 л алкогольной продукции".Пресс-служба ДП Алматы

Начальник УП Жетысуского района Ильяс Омирсериков отметил, что контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота алкоголя будет продолжен.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 18:00
В Казахстане сократилось производство шампанского, но цены продолжают расти

4 марта 2026 года стало известно, что севший пьяным за руль казахстанец в суде доказал, что его лишили прав и арестовали незаконно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Чем грозит неуплата налогов, рассказали в КГД
19:11, 11 марта 2026
Чем грозит неуплата налогов, рассказали в КГД
Полиция Алматы нагрянула в аптеки, после чего обратилась к их руководителям
10:51, 08 октября 2025
Полиция Алматы нагрянула в аптеки, после чего обратилась к их руководителям
Спецоперация в Алматы: раскрыта новогодняя кража на 3 млн тенге
10:42, 13 января 2026
Спецоперация в Алматы: раскрыта новогодняя кража на 3 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: