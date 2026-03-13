#Референдум-2026
Общество

Как государство создает условия для возвращения осужденных в общество

Кызылординская область, колонии, труд осужденных, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:49 Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
В колониях Кызылординской области осужденные не только отбывают наказание, но и работают, осваивают профессии и создают изделия своими руками: от деревянных кораблей до портретов известных поэтов. Как труд помогает заключенным переосмыслить жизнь, узнал Zakon.kz.

Тем, кто совершил преступления, назначаются различные наказания. Однако даже в местах лишения свободы у осужденных остается возможность учиться, получать профессию и работать.

"Работа им обязательно нужна. Если осужденный занят зарабатыванием денег, то у него нет времени на криминал. Сидеть без дела никому не идет на пользу, а тем более тем, кто нарушил закон. Это их право, но и в то же время обязанность, ведь у многих есть семьи, которым надо помогать, есть выплаты пострадавшим за моральный или материальный ущерб, выплаты государству, и они должны их заплатить. Поэтому осужденные, отбывающие наказание в учреждении, работают у индивидуальных предпринимателей в производственной зоне. Среди них есть портные, сварщики, а также мастера по дереву. Бывает, что изготавливают настоящие шедевры. Недавно двое осужденных за два месяца смастерили корабль высотой в один метр. Делают они и деревянную национальную посуду, предметы быта, музыкальные инструменты, нарды, шкатулки и различные сувениры". Начальник воспитательного отдела учреждения №37 ДУИС Кызылординской области Бауыржан Саметов

Осужденные могут получить даже гранты на развитие бизнеса, открывают мини-птицефермы, маленькие ателье, пекарни, мебельные цеха.

В последние годы трудоустройство в исправительных учреждениях становится все более актуальным. Сегодня в Кызылординской области работают почти 70% осужденных.

"Я научился вырезать по дереву. До этого я делал небольшие корабли и домбры, но здесь, в неволе, встретил настоящих мастеров, которые научили меня создавать масштабные вещи. Смог вырезать корабль высотой 1 метр. Работа с деревом научила меня терпению и аккуратности. Поскольку рука уже набита, изготовление большого корабля не вызвало особых трудностей. Я уделил внимание каждой детали и вложил все силы. Главное, чтобы заказчик остался доволен", – говорит один из осужденных.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Другой осужденный нарисовал портрет известного казахского поэта, писателя и переводчика 60-70-х годов XX века Мукагали Макатаева. Самат осужден за дорожно-транспортное происшествие.

"Портрет Мукагали Макатаева написал в честь его дня рождения. Его место в казахской поэзии особенное. Наверное, нет ни одного казаха, который бы не знал его стихов. Поскольку по профессии я художник, нарисовать его портрет для меня не было сложной задачей. Но в целом рисование требует большого терпения", – рассказал он.

По словам начальника воспитательного отдела учреждения №37 ДУИС Кызылординской области Бауыржана Саметова, право на труд для многих находящихся в этом учреждении – реальный шанс начать жизнь заново на честные деньги. Сотрудники службы пробации поддерживают осужденных в их начинаниях. Они рассказывают о программах, о финансовой поддержке, объясняют, как получить грант на развитие бизнеса. Можно заняться любым бизнесом, но прежде нужно пройти обучение по программе "Основы предпринимательства" в рамках проекта "Бастау Бизнес", после чего получить сертификат на грант.

В учреждении №37 есть цеха по выпуску тротуарной плитки и пескоблоков. Есть работа в мебельных цехах, и она особенно популярна, так как дает возможность получать бонусы от работодателя. Таким образом государство и наказывает за совершенное преступление, и создает условия для исправления и возвращения человека к нормальной жизни.

В школах и колледжах Кызылординской области полицейские регулярно проводят встречи со школьниками и студентами. Подросткам рассказывают о буллинге, интернет-мошенничестве, наркопреступлениях и ответственности перед законом.

Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
