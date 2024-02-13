Осужденный довел мать до смерти в Акмолинской области

В Акмолинской области осужденный в своих грязных играх использовал мать, которую довел до смерти. Теперь он будет отбывать срок наказания в тюрьме для самых отъявленных преступников за нарушение режима содержания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 февраля 2024 года в Департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Акмолинской области, Илья осужден впервые, но преступление, которое он совершил, – страшное и жестокое. После двух лет проживания с женщиной, которая была старше него, 25-летний мужчина изнасиловал малолетнюю дочь сожительницы, и убил обеих.

"Попав в акмолинское учреждение, первое время, осужденный ничем не отличался от других, его статья для колонии строгого режима тоже не новая... При первой возможности он грубил администрации, оскорбительно высказывался, на замечания не реагировал, конфликтовал с сужденными по отряду, за что получал законные взыскания администрации и становился все более озлобленным, не шел на контакт ни с кем... Илья начал звонить матери, просить о помощи, говорил, что если она не сделает, так, как он говорит, его здесь убьют. Разъяренный сын не слышал материнской мольбы о том, что она очень больна сама, амбиции были выше". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

Осужденный сговорился с сокамерниками и они нанесли себе несколько ударов, при этом вывели из строя камеру видеонаблюдения. На следующий день мама Ильи – Ольга Михайловна была уже в прокуратуре, которая в письме описала "все происходящее с ее сыном в колонии".

"В учреждение выехала проверка. Инсценировка удалась, но лишь на первый взгляд. В ходе проверки все пазлы быстро сложились. Поскольку сценарий был шит белыми нитками, уже через пару часов нашлись свидетели, которые не только видели происходившее ночью, но и слышали о подготовке. Трое участников постановки отправились в дисциплинарный изолятор. Решением территориального суда дальнейший срок наказания осужденный Илья будет отбывать в тюрьме для самых отъявленных преступников". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

В ведомстве также рассказали, что мать Ильи, лежащей на полу у входной двери, нашла соседка. По дороге в больницу женщина умерла от сердечного приступа в машине скорой помощи.

11 января 2024 года сообщалось, что в Казахстане во всех отделениях полиции установили видеокамеры. По данным МВД РК, в служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тыс. видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях – почти 40 тыс. видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.