Конфликт на Ближнем Востоке: глава Минэнерго высказался об экспорте нефти

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по экспорту нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как Казахстан может помочь смягчить глобальный дефицит нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"По линии Минэнерго обращений никаких не было. Казахстан, естественно, как надежный поставщик продолжал и будет продолжать поставку нефти на международный рынок", – заявил Ерлан Аккенженов.

В целом, по его оценке, сегодня казахстанская нефть свободно экспортируется и никаких проблем в этой части нет.

"Таких заявок не поступало, но возможности есть. Техническая возможность есть, дополнительно до 5 млн мы можем поставить в Китай. В Азербайджан в этом году планируется поставить минимум 1,5, максимум 2,2 (млн тонн нефти. – Прим. ред.)", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче нефти в Казахстане.