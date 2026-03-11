Конфликт на Ближнем Востоке: глава Минэнерго высказался об экспорте нефти
Фото: pexels
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по экспорту нефти, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, как Казахстан может помочь смягчить глобальный дефицит нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"По линии Минэнерго обращений никаких не было. Казахстан, естественно, как надежный поставщик продолжал и будет продолжать поставку нефти на международный рынок", – заявил Ерлан Аккенженов.
В целом, по его оценке, сегодня казахстанская нефть свободно экспортируется и никаких проблем в этой части нет.
"Таких заявок не поступало, но возможности есть. Техническая возможность есть, дополнительно до 5 млн мы можем поставить в Китай. В Азербайджан в этом году планируется поставить минимум 1,5, максимум 2,2 (млн тонн нефти. – Прим. ред.)", – резюмировал глава Минэнерго.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче нефти в Казахстане.
