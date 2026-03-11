#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Конфликт на Ближнем Востоке: глава Минэнерго высказался об экспорте нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:28 Фото: pexels
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по экспорту нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как Казахстан может помочь смягчить глобальный дефицит нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"По линии Минэнерго обращений никаких не было. Казахстан, естественно, как надежный поставщик продолжал и будет продолжать поставку нефти на международный рынок", – заявил Ерлан Аккенженов.

В целом, по его оценке, сегодня казахстанская нефть свободно экспортируется и никаких проблем в этой части нет.

"Таких заявок не поступало, но возможности есть. Техническая возможность есть, дополнительно до 5 млн мы можем поставить в Китай. В Азербайджан в этом году планируется поставить минимум 1,5, максимум 2,2 (млн тонн нефти. – Прим. ред.)", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче нефти в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
У нас не две головы: Нысанбаев ответил на критику о непрозрачности расходов "Жасыл Даму"
18:29, 11 марта 2026
У нас не две головы: Нысанбаев ответил на критику о непрозрачности расходов "Жасыл Даму"
Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго
17:17, 11 марта 2026
Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго
Что будет с ценами на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке
14:24, 11 марта 2026
Что будет с ценами на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: