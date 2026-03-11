Могут ли ограничить движение транспорта в Алматы

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность ограничения проезда в Алматы по четным и нечетным дням, передает корреспондент Zakon.kz.

Нысанбаев прокомментировал предложения по улучшению качества атмосферного воздуха. В том числе ограничение движения по системе "четный – нечетный день".

"В начале года мы направили большую группу специалистов из числа работников Минэкологии, а также экспертов в области экологии и общественных организаций в Китай. Там за 10-15 лет достигли серьезных результатов в оздоровлении городов. Там принят целый ряд оперативных мер: газификация транспорта и производства, перевод городского транспорта на газ и электричество. Одной из мер является регулирование движения автомобилей по четным и нечетным дням", – пояснил министр.

По его словам, по аналогии с Пекином в казахстанских городах предложили разработать правила охраны окружающей среды.

"Основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. Сейчас в мегаполисе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город дополнительно въезжает еще около 400 тысяч машин. Если разобраться, практически весь пригород сегодня работает в Алматы. Перевозкой пассажиров в данном случае занимается такси. Поэтому такие меры в комплексе с другими могут способствовать улучшению экологической обстановки", – подчеркнул глава Минэкологии.

Как именно может работать механизм ограничения движения автомобилей по четным и нечетным дням, пока не определено.

10 марта 2026 года в Алматы начали действовать новые экологические требования. Они будут ограничивать въезд автотранспорта, отопление зданий углем, дровами и другим твердым (и жидким) топливом, а также включают другие меры.