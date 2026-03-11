#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Общество

Могут ли ограничить движение транспорта в Алматы

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность ограничения проезда в Алматы по четным и нечетным дням, передает корреспондент Zakon.kz.

Нысанбаев прокомментировал предложения по улучшению качества атмосферного воздуха. В том числе ограничение движения по системе "четный – нечетный день".

"В начале года мы направили большую группу специалистов из числа работников Минэкологии, а также экспертов в области экологии и общественных организаций в Китай. Там за 10-15 лет достигли серьезных результатов в оздоровлении городов. Там принят целый ряд оперативных мер: газификация транспорта и производства, перевод городского транспорта на газ и электричество. Одной из мер является регулирование движения автомобилей по четным и нечетным дням", – пояснил министр.

По его словам, по аналогии с Пекином в казахстанских городах предложили разработать правила охраны окружающей среды.

"Основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. Сейчас в мегаполисе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город дополнительно въезжает еще около 400 тысяч машин. Если разобраться, практически весь пригород сегодня работает в Алматы. Перевозкой пассажиров в данном случае занимается такси. Поэтому такие меры в комплексе с другими могут способствовать улучшению экологической обстановки", – подчеркнул глава Минэкологии.

Как именно может работать механизм ограничения движения автомобилей по четным и нечетным дням, пока не определено.

10 марта 2026 года в Алматы начали действовать новые экологические требования. Они будут ограничивать въезд автотранспорта, отопление зданий углем, дровами и другим твердым (и жидким) топливом, а также включают другие меры.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
У нас не две головы: Нысанбаев ответил на критику о непрозрачности расходов "Жасыл Даму"
18:29, 11 марта 2026
18:29, 11 марта 2026
У нас не две головы: Нысанбаев ответил на критику о непрозрачности расходов "Жасыл Даму"
Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана
16:46, 11 марта 2026
16:46, 11 марта 2026
Угрожают ли Казахстану кислотные дожди из Ирана
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
15:37, 11 марта 2026
15:37, 11 марта 2026
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
