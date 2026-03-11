Казахстанец хотел продать золото родителей и отдать мошенникам 10 млн тенге

В Актобе бдительный менеджер магазина спас местного жителя от потери более 10 млн тенге. Сотрудник вовремя вмешался в ситуацию, когда молодой человек под давлением мошенников уже начал переводить деньги, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Диапазон", 10 марта 2026 года он обратил внимание на подозрительное поведение молодого человека, который находился в состоянии сильного стресса и непрерывно разговаривал по телефону. Бдительный сотрудник не остался равнодушным к происходящему и вмешался в ситуацию.

В ходе разговора выяснилось, что посетитель магазина действовал под психологическим давлением мошенников. До вмешательства сотрудника магазина парень уже успел перечислить преступникам 800 тысяч тенге. Более того, он собирался продать все золотые украшения, которые его родители подготовили к семейному торжеству, чтобы передать вырученные средства мошенникам. В планах злоумышленников было завладеть суммой в 10 млн тенге.

Менеджер вызвал полицию и удерживал парня от дальнейших транзакций до прибытия правоохранителей. В результате решительных действий сотрудника было спасено имущество на сумму 9,2 млн тенге. В полиции еще раз напоминают горожанам о бдительности.

