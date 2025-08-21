Алматинка отдала 32 млн тенге в рамках "участия в спецоперации"

Алматинка едва не отдала мошенникам 32 млн тенге. В ситуацию вовремя вмешалась киберполиция, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) 21 августа рассказали, что при проведении оперативных мероприятий сотрудники киберпола обратили внимание на подозрительного мужчину в общественном месте.

"Он был в маске, темных очках и имел при себе рюкзак. В ходе проверки у него обнаружили свыше 27 млн тенге наличными. Выяснилось, что задержанный выполнял роль так называемого дроппера – посредника для передачи денег мошенникам. Вскоре оперативники установили, что средства он получил от женщины, которую злоумышленники несколько дней "обрабатывали", убеждая в том, что она участвует в спецоперации. Ей поступали звонки с требованиями сохранять тайну и переводить деньги на "безопасные счета", – сообщили в ДП.

Когда полицейские пришли домой к этой женщине, она не открыла дверь. Но позже ее удалось найти в отделении банка. Там оперативники узнали, что часть денег, около 4 млн тенге, она уже успела отправить мошенникам. Полицейские совместно со службой безопасности банка вернули эти средства.

Благодаря слаженной работе оперативников и банковских служб общая сумма, которую аферисты пытались присвоить, порядка 32 млн тенге, была полностью сохранена.

В настоящее время оперативные и следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

20 августа прокуратура Алматы рассказала о задержании пособников иностранных мошенников, благодаря которым казахстанцам поступало до 2000 звонков в день.