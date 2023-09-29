Пенсионер из Алматы чуть было не отдал мошенникам 2 млн тенге

80-летний алматинец отдал мошенникам 2 млн тенге, чтобы решить вопрос с якобы совершенным внучкой ДТП, передает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, жертве позвонили на стационарный телефон. От имени внучки последовала просьба о помощи – она якобы спровоцировала аварию. Далее трубку передали лже-адвокату, который поставил пенсионера перед выбором: 5-6 лет тюрьмы для родственницы или деньги.

"Я снял деньги и отвез, куда мне велели. Отдал парню. Они оказались аферистами", – вспоминает пострадавший.

Стражи порядка задержали гражданина 2003 года рождения.

"Он уже признался в содеянном, сообщив, что его наняли на работу курьером. По данному факту начато досудебное расследование. Личность курьера проверяется на причастность к другим возможным эпизодам", – резюмировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Ранее в Алматы произошел похожий случай – пенсионерка поверила телефонным мошенникам, которые рассказали выдуманную историю, якобы ее дочь попала в ДТП. У пожилой женщины выманили 25 тысяч долларов и пять тысяч евро.