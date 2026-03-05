#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Экономика и бизнес

Микро- и малый бизнес задолжал миллиарды тенге по налогам

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Кайсар Арын на семинаре в НПП "Атамекен" 5 марта 2026 года озвучил сумму налоговой задолженности субъектов малого и микробизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Арын отметил, что сумма долга всех субъектов бизнеса составляет более 1 трлн тенге. Списки должников публикуются на сайте Комитета госдоходов.

"Согласно данным МНЭ, в Казахстане насчитывается 67 тыс. субъектов малого и микробизнеса. Сумма их долга по налогам составляет более 273 млрд тенге. Основная сумма – 176 млрд тенге, остальное – это пени и штрафы: 90 млрд и около 7 млрд тенге соответственно", – заявил он.

По его словам, пени и штрафы субъектам микро- и малого бизнеса будут списаны в случае, если они погасят суммы задолженности по налогам с 1 января по 31 марта 2026 года.

В марте 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов. Когда и какие налоги нужно платить в марте, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Хорошей новостью для микро и малого бизнеса поделились в КГД
13:35, 04 февраля 2026
Хорошей новостью для микро и малого бизнеса поделились в КГД
Долги по налогам: бизнес лишили возможности уходить от ответственности
13:50, 04 февраля 2026
Долги по налогам: бизнес лишили возможности уходить от ответственности
С какой суммы долга по налогам будут блокировать счета
13:14, 04 февраля 2026
С какой суммы долга по налогам будут блокировать счета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
11:49, Сегодня
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
11:29, Сегодня
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
11:14, Сегодня
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
11:01, Сегодня
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: