Микро- и малый бизнес задолжал миллиарды тенге по налогам

Руководитель Управления по работе с задолженностью Департамента аудита КГД МФ РК Кайсар Арын на семинаре в НПП "Атамекен" 5 марта 2026 года озвучил сумму налоговой задолженности субъектов малого и микробизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Арын отметил, что сумма долга всех субъектов бизнеса составляет более 1 трлн тенге. Списки должников публикуются на сайте Комитета госдоходов.

"Согласно данным МНЭ, в Казахстане насчитывается 67 тыс. субъектов малого и микробизнеса. Сумма их долга по налогам составляет более 273 млрд тенге. Основная сумма – 176 млрд тенге, остальное – это пени и штрафы: 90 млрд и около 7 млрд тенге соответственно", – заявил он.

По его словам, пени и штрафы субъектам микро- и малого бизнеса будут списаны в случае, если они погасят суммы задолженности по налогам с 1 января по 31 марта 2026 года.

