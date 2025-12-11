#Казахстан в сравнении
Общество

Сколько времени уйдет на разблокирование счетов после уплаты социальных задолженностей

Фото: freepik
Руководитель Управления по работе с задолженностью столичного Департамента государственных доходов Аймахан Енбаев 11 декабря 2025 года на брифинге в РСК Астаны рассказал о последствиях неуплаты обязательных социальных платежей, передает корреспондент Zakon.kz.

К ним относятся пенсионные взносы, социальные отчисления, а также взносы по ОСМС.

"Данная норма регулируется Социальным кодексом, где говорится: в случае непогашения задолженности по соцплатежам субъекту направляется в течение пяти рабочих дней уведомление, после чего приостанавливаются все расходные операции по банковским счетам", – сказал Енбаев.

У жителей города возник вопрос, сколько времени потребуется на разблокирование счетов после уплаты задолженностей по социальным взносам.

"Если уведомление было получено и вы его исполнили, оплатив сумму задолженности, она поступает в течение двух-трех дней. Когда они поступят, банковские счета разблокируются в течение одного рабочего дня", – ответил представитель КГД.

В октябре мы писали об обновлении правил перечисления налогов и соцотчислений операторами интернет-платформ.

Азамат Сыздыкбаев
