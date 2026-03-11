Педагог-мошенник обещал за деньги устроить школьников в НИШ и заработал миллионы
Как отмечает издание "Диапазон" 11 марта 2026 года, учитель математики Чингизхан Пайзов работал в частном учебном центре и готовил учеников к экзаменам в Назарбаев Интеллектуальную школу (НИШ). Мамам двух своих учеников он сказал, что может за определенную плату устроить их сыновей учиться в НИШ. Женщины поверили учителю, одна отдала ему 1,5 миллиона тенге, вторая – 1,7 млн тенге.
Обещание он не выполнил, так как у него не было такой возможности. Когда наивные мамы поняли, что стали жертвами мошенника, то пожаловались на него в полицию. В суде он полностью признал вину в мошенничестве и еще до приговора выплатил двум потерпевшим ущерб. Обманутые мамы рассказали в суде, как было дело.
"Мне позвонил учитель моего сына, сказал, что он смышленый парень, и ему нужно менять школу, чтобы дальше развиваться. Он предложил свою помощь в поступлении в НИШ. Объяснил, что нужно заплатить 1,5 млн тенге. Я, конечно же, хотела, чтобы сын получал хорошие знания, думала о его будущем и согласилась на предложение учителя. Перевела ему деньги двумя траншами. Позже он сообщил, что освободилось одно место, так как школьник переезжает в Астану и вместо него будут рассматривать кандидатуру моего сына, но для этого нужно заплатить еще 200 тысяч тенге. Я перевела ему и эти деньги", – рассказала в суде потерпевшая.
У второй потерпевшей история точно такая же. Обе женщины в суде отметили, что обвиняемый вернул им все деньги и попросили не лишать его свободы.
В ходе досудебного расследования супруга обвиняемого рассказала, что он таксовал и пользовался ее "каспи-номером" и банковским приложением. В начале 2026 года она узнала, что супруг обманывал людей и обещал помощь в поступлении школьников в НИШ. Он увлекался азартными играми и тратил на них чужие деньги.
Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам ограничения свободы (срок он будет отбывать на воле, но с некоторыми ограничениями). В качестве дополнительного наказания его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.
