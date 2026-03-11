Педагог-мошенник обещал за деньги устроить школьников в НИШ и заработал миллионы

В Актобе учитель математики предстал перед судом за мошенничество. Педагог пообещал родителям двоих своих учеников помощь в зачислении детей в НИШ (Назарбаев Интеллектуальные школы), за что получил 3,2 млн тенге. Однако выполнять обещание он не собирался, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание "Диапазон" 11 марта 2026 года, учитель математики Чингизхан Пайзов работал в частном учебном центре и готовил учеников к экзаменам в Назарбаев Интеллектуальную школу (НИШ). Мамам двух своих учеников он сказал, что может за определенную плату устроить их сыновей учиться в НИШ. Женщины поверили учителю, одна отдала ему 1,5 миллиона тенге, вторая – 1,7 млн тенге.

Обещание он не выполнил, так как у него не было такой возможности. Когда наивные мамы поняли, что стали жертвами мошенника, то пожаловались на него в полицию. В суде он полностью признал вину в мошенничестве и еще до приговора выплатил двум потерпевшим ущерб. Обманутые мамы рассказали в суде, как было дело.

"Мне позвонил учитель моего сына, сказал, что он смышленый парень, и ему нужно менять школу, чтобы дальше развиваться. Он предложил свою помощь в поступлении в НИШ. Объяснил, что нужно заплатить 1,5 млн тенге. Я, конечно же, хотела, чтобы сын получал хорошие знания, думала о его будущем и согласилась на предложение учителя. Перевела ему деньги двумя траншами. Позже он сообщил, что освободилось одно место, так как школьник переезжает в Астану и вместо него будут рассматривать кандидатуру моего сына, но для этого нужно заплатить еще 200 тысяч тенге. Я перевела ему и эти деньги", – рассказала в суде потерпевшая.

У второй потерпевшей история точно такая же. Обе женщины в суде отметили, что обвиняемый вернул им все деньги и попросили не лишать его свободы.

В ходе досудебного расследования супруга обвиняемого рассказала, что он таксовал и пользовался ее "каспи-номером" и банковским приложением. В начале 2026 года она узнала, что супруг обманывал людей и обещал помощь в поступлении школьников в НИШ. Он увлекался азартными играми и тратил на них чужие деньги.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам ограничения свободы (срок он будет отбывать на воле, но с некоторыми ограничениями). В качестве дополнительного наказания его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.

