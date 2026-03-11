#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Педагог-мошенник обещал за деньги устроить школьников в НИШ и заработал миллионы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 23:51 Фото: pixabay
В Актобе учитель математики предстал перед судом за мошенничество. Педагог пообещал родителям двоих своих учеников помощь в зачислении детей в НИШ (Назарбаев Интеллектуальные школы), за что получил 3,2 млн тенге. Однако выполнять обещание он не собирался, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание "Диапазон" 11 марта 2026 года, учитель математики Чингизхан Пайзов работал в частном учебном центре и готовил учеников к экзаменам в Назарбаев Интеллектуальную школу (НИШ). Мамам двух своих учеников он сказал, что может за определенную плату устроить их сыновей учиться в НИШ. Женщины поверили учителю, одна отдала ему 1,5 миллиона тенге, вторая – 1,7 млн тенге.

Обещание он не выполнил, так как у него не было такой возможности. Когда наивные мамы поняли, что стали жертвами мошенника, то пожаловались на него в полицию. В суде он полностью признал вину в мошенничестве и еще до приговора выплатил двум потерпевшим ущерб. Обманутые мамы рассказали в суде, как было дело.

"Мне позвонил учитель моего сына, сказал, что он смышленый парень, и ему нужно менять школу, чтобы дальше развиваться. Он предложил свою помощь в поступлении в НИШ. Объяснил, что нужно заплатить 1,5 млн тенге. Я, конечно же, хотела, чтобы сын получал хорошие знания, думала о его будущем и согласилась на предложение учителя. Перевела ему деньги двумя траншами. Позже он сообщил, что освободилось одно место, так как школьник переезжает в Астану и вместо него будут рассматривать кандидатуру моего сына, но для этого нужно заплатить еще 200 тысяч тенге. Я перевела ему и эти деньги", – рассказала в суде потерпевшая.

У второй потерпевшей история точно такая же. Обе женщины в суде отметили, что обвиняемый вернул им все деньги и попросили не лишать его свободы.

В ходе досудебного расследования супруга обвиняемого рассказала, что он таксовал и пользовался ее "каспи-номером" и банковским приложением. В начале 2026 года она узнала, что супруг обманывал людей и обещал помощь в поступлении школьников в НИШ. Он увлекался азартными играми и тратил на них чужие деньги.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам ограничения свободы (срок он будет отбывать на воле, но с некоторыми ограничениями). В качестве дополнительного наказания его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.

Ранее мы писали о казахстанке, которую мошенники убедили срочно снять деньги со счетов. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Отчисленный из НИШ в Алматы ученик получил аттестат
11:46, 20 июня 2025
Отчисленный из НИШ в Алматы ученик получил аттестат
В Казахстане сообщили хорошую новость для школьников о гранте НИШ
11:09, 13 января 2026
В Казахстане сообщили хорошую новость для школьников о гранте НИШ
Ученик выпал ночью из окна НИШ в Петропавловске
16:10, 18 февраля 2026
Ученик выпал ночью из окна НИШ в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: