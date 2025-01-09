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Общество

Нуралхан Кушеров проинспектировал ход строительных работ в Туркестане

Ход строительных работ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:11 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В областном центре активно ведется строительство Дома культуры и новых медицинских объектов. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил стройплощадки ряда социальных объектов в Туркестане, ознакомился с ходом работ и дал подрядчикам конкретные поручения.
"Темпы строительства в регионе не должны снижаться. Главное – качество. Завершите строительство социальных объектов в соответствии с утвержденным графиком. Никаких препятствий в процессе работы быть не должно", – подчеркнул аким области.
Ход строительных работ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:11

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестане завершается строительство реабилитационного центра, начатое в сентябре 2023 года. Новый объект будет полностью оснащен необходимым оборудованием, а также включать игровую площадку для детей. Центр вскоре будет введен в эксплуатацию.

Ход строительных работ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:11

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, в областном центре идет строительство Дома культуры общей площадью 10 тыс. квадратных метров. Завершить работы планируется в текущем году.

Ход строительных работ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:11

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также Нуралхан Кушеров осмотрел стройплощадку многопрофильной областной больницы на 570 коек. Современное здание будет оборудовано всем необходимым для качественного лечения жителей региона. Аким отметил, что в Туркестанской области проживает более 2 млн человек, поэтому ввод в эксплуатацию новых социальных объектов имеет большое значение. Он поручил усилить темпы работ и использовать только качественные строительные материалы.

Ход строительных работ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:11

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Айсулу Омарова
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