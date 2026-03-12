#Референдум-2026
Общество

Токаев вспомнил слова Маска, говоря о неблагодарности некоторых казахстанцев

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 13:47 Фото: TED/Bret Hartman
На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней Касым-Жомарт Токаев высказался о социальной поддержке казахстанцев и недобросовестных людях, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он напомнил, что в начале года подписал закон о привлечении к уголовной ответственности за насилие в отношении медицинских работников.

"В большинстве стран СНГ такой нормы нет. В отличие от многих других государств, в Казахстане право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано законом. Только за прошлый год 3,6 миллиона граждан были обеспечены бесплатными лекарственными средствами за счет бюджета", – отметил президент.

Демонстрирует свою эффективность, по его словам, система социального страхования. Оказывается специальная помощь лицам, оставшимся без работы, потерявшим кормильца или утратившим трудоспособность. В текущем году объем таких социальных выплат вырос на 10%.

"На сегодняшний день финансовая поддержка оказана более чем 660 тысячам человек на сумму порядка 70 миллиардов тенге. В этом году размеры всех видов пособий, а также базовой и солидарной пенсий увеличены на 10%. Все это – лишь небольшая часть так называемого социального пакета, предоставляемого в Казахстане с момента рождения и на протяжении всей жизни. Но, к сожалению, такая поддержка от государства многими гражданами не оценивается должным образом, воспринимается как нечто обязательное, как манна небесная. Международные эксперты предупреждают правительства о возможности усиления в обществах иждивенческих настроений и снижения трудоспособности граждан. Кстати, на эту же тему недавно высказался и легендарный Илон Маск, предупредивший о пагубности "чрезмерной щедрости" социальных систем. Некоторые подобного рода прогнозы и предупреждения мы уже ощущаем", – сказал Токаев.

Кроме того, продолжил он, нечистоплотные люди – мошенники – внедряют преступные схемы получения социальной помощи, на которую не имеют никакого права.

"Такие преступники крадут, прежде всего, у тех людей, кто действительно нуждается в государственной поддержке. Поэтому мы обязательно проведем большую работу, чтобы сделать систему социальной защиты более адресной и эффективной. Иностранцев удивляет столь высокий уровень системы социальной поддержки в нашей стране. Дело в том, что такая помощь оказывается далеко не в каждом государстве. Откровенно говоря, некоторые страны не склонны оказывать подобную поддержку", – добавил Токаев.

Высказался президент и о глобальной "турбулентности" в современном мире.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
