"Каждый год оказывается сложнее предыдущих": Токаев о глобальной "турбулентности"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, отметил, что все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову "турбулентность", сообщает Zakon.kz.

Как считает глава государства, этот термин теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности.

"По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности, неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих. Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология – с дезинформацией, боль и трагедии – с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая выступление, президент добавил, что прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине "турбулентной", то есть нестабильной, стала жизнь на Земле.

"Даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми, по сути, в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от нас". Касым-Жомарт Токаев

Уже сейчас ясно, уточнил Токаев, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику.

"Такая по-настоящему опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев затронул тему регионов. Он считает, что они должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов.