Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней Касым-Жомарт Токаев обратился ко всем казахстанцам, особенно к молодежи, сообщает Zakon.kz.

"Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и тем самым стать сопричастными к судьбе нашей Родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: "Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны". Ваш выбор, дорогие соотечественники, – не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса", – обратился президент.

Именно молодежь, по его словам, уже в скором времени возьмет на себя "миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни".

"Ваши голоса – это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны", – резюмировал президент.

Он продолжил, что Казахстан выступает за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности.

"Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. Мы – нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой "силой". Граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру. Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал. Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции – это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей Родины – Республики Казахстан", – сказал президент.

Новая Конституция, по его словам, открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, способствует тому, чтобы наша Родина стала Справедливым и Процветающим государством.

"15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать свое имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому. Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодежи. Активное участие в референдуме – проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день – это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины", – сказал Токаев.

Он также рассказал участникам форума о личном участии в подготовке новой Конституции.