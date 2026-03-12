Президент Казахстана предложил новые правила для маслихатов

Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней высказался о необходимости ввести принцип ротации для председателей маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что принципиальное значение имеет дальнейшее расширение и конкретизация полномочий маслихатов.

"Нужно усилить их роль в системе местной власти. В ходе встреч акимов с населением многие граждане озвучивают конкретные проблемы и задают множество вопросов. Для эффективного решения проблем депутатскому корпусу следует усилить контроль и активно взаимодействовать с акимами", – сказал он.

Также целесообразно упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов. Многие их полномочия, по словам президента, до сих пор сформулированы расплывчато, что приводит к сбоям в государственном управлении.

"В этой связи необходимо принять конкретные меры по усилению ответственности депутатов маслихатов за неисполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах. Мы последовательно внедряем ротационный принцип управления на всех уровнях государственной власти. В настоящее время полномочия избираемых акимов ограничиваются только двумя сроками. Считаю необходимым ввести принцип ротации и для председателей маслихатов", – отметил Токаев.

Он указал на правильность того, что ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь – председатели.

"Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков. Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране", – заключил президент.

Он также указал, что регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов.