В Прикаспии сотрудники полиции усилили профилактику преступлений: на чем сделан акцент

Удается ли снизить кривую преступности? Начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев раскрыл корреспонденту Zakon.kz подробности проводимой работы и возникающие сложности.

- Нурхат Кенжебаевич, Атырау - регион достаточно бурно развивающийся, много приезжих, в том числе из дальнего зарубежья. Какая на сегодня криминогенная обстановка?

- Можно сказать - стабильная. Каждый день проводим анализ ее состояния и наиболее криминогенные участки усиливаем комплексными силами полиции, так что причин для особых беспокойств нет. Мы активизировали профилактику, например, перестраиваем маршруты патрулирования, охватывая районы, больше всего подверженные отдельным видам правонарушений. Как результат, сократилось количество тяжких преступлений с 323 в 2022 году и до 293 в 2023 году, средней тяжести - с 447 до 322 соответственно. В том числе краж чужого имущества с 290 до 141, воровства из квартир с 65 до 36, краж цветного металла с 13 до 3.

Чаще всего преступниками движет корысть, немалая доля всех зарегистрированных преступлений 919 (в 2022 году - 1006) приходится и на интернет-мошенничество - 175 (в 2022 - 211).

- В соцсетях атыраусцы выкладывали фотографии вандализма на кладбище, воры уносили чугунные ограды. Нашли криминальных "металлистов"?

- Да, их задержали наши сотрудники управления криминальной полиции. Преступная группа состояла из трех человек, жителей города Атырау, ранее судимых за кражи чужого имущества. Доказали 24 эпизода воровства на погосте. По приговору суда каждого осудили на четыре года лишения свободы.

Начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев/Zakon.kz/Светлана Новак

Как не стать наркоманом

- Большой проблемой остается распространение наркотиков, наркодельцы стараются вовлечь в число распространителей молодых людей, обещая хорошие деньги.

- Поэтому мы усилили профилактику и по части наркомании, пропагандируем здоровый образ жизни среди молодежи и подростков. Привести статистику? Это сотни целевых мероприятий по борьбе с наркоманией - лекции, круглые столы, акции, встречи, культурно-спортивные и другие мероприятия. Стараемся выявлять рекламу наркотиков, которую делают с помощью граффити-надписей. Учащимся старших классов общеобразовательных средних школ, студентам колледжей и вузов объясняем, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотического средства, предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Пытаемся убедить в необходимости соблюдения собственной безопасности, так как общение с зависимыми людьми может быть опасным и даже смертельным. В 2023 году в регионе было зарегистрировано более 120 наркоправонарушений, а в 2022 году – 117, связанных с распространением наркотиков. А за два месяца 2024 года зарегистрировано уже 33 правонарушения, в том числе 12 случаев реализации опасного зелья.

- А насколько эффективны меры по перекрытию каналов транзита наркотических средств и недопущению их проникновения в нефтяную столицу?

- Недавно сотрудники ДП области задержали жителя соседнего региона, подозреваемого в намерении организовать транзит наркотиков. Подобный факт отнюдь не единичный.

- Волонтеры помогают?

- Добровольцы из числа молодых людей с гражданской позицией также участвуют в профмероприятиях, к примеру, стараются объяснять студентам и школьникам о правовой ответственности за участие в незаконном обороте наркотических веществ, о вреде для организма. Вместе с волонтерами в таких встречах участвуют представители неправительственных организаций, спортсмены. И наша работа по формированию устойчивого наркотического иммунитета у подростков, разъяснению правовых последствий за участие в незаконном обороте наркотиков на этом не останавливается.

- Крепко ли учебные объекты Атырау защищены от проникновения туда посторонних людей?

- Охраной школ занимаются соответствующие частные фирмы. Кроме того, в учебных заведениях установили тревожные кнопки, которые подключены к Центру оперативного управления полиции. При необходимости сотрудник охраны, школы и учащиеся могут нажать на нее и вызвать полицию. Тревожная кнопка фиксирует и видеоизображение, а в случае ее нажатия сотрудник ЦОУ сможет узнать, кто и для какого случая ею воспользовался.

Дисциплина в стенах школы также контролируют инспекторы ювенальной полиции. А для усиления профилактики среди учащихся, учебные заведения закреплены и обслуживаются еще участковыми инспекторами полиции и оперуполномоченными.

Не узкая проблема

- Еще одна сложность региона - дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Почему аварийность на дорогах Прикаспия не снижается?

- С начала 2024 года зарегистрировано 44 (за два месяца 2023 года 48 фактов) дорожно-транспортных происшествий, 11 человек погибли (в 2023 году -16), 42 жителя региона получили телесные повреждения (в 2023 году - 62). В основном, трагедии произошли при обгоне и превышении скорости движения автомобиля.

Всего за несколько февральских дней на автотрассах Атырауской области при оперативно-профилактическом мероприятии "Безопасная дорога" выявили более 16 тысяч нарушений дорожного движения. 53 водителя сели за руль под "градусом", а 31 водитель вообще был лишен прав, но закрыл на это глаза. Десятки водителей выезжали на встречную полосу дороги, не пропускали пешеходов, создавали аварийные ситуации. Вроде все они взрослые люди, должны понимать, чем чревато игнорирование правил дорожного движения, но, увы.

За счет средств, выделенных из бюджета региона, приобрели 28 мобильных дополнительных устройств "Кибер шериф", 15 стационарных и 8 передвижных скоростемеров, 4 дрона. Так вот, всего лишь за сутки при помощи "Кибер шерифа" выявили более 300 правонарушений по ст. 592 КоАП РК "Превышение установленной скорости движения". Такое устройство запустили с 1 февраля 2024 года на автотрассах, и за 28 дней зафиксировали свыше 8 400 правонарушений. Общая сумма составила 87 млн 327 тыс. тенге, пока взыскано 60 млн 198 тыс.тенге.

Протяженность автомобильной дороги республиканского значения составляет 1 126 км. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят на автодорогах Актобе-Атырау-Астрахань между участком Атырау-Доссор, А-33 "Доссор-Кульсары-Бейнеу" и на А-28 "Атырау-Уральск". Они узкие, а там высокая интенсивность автотранспорта, и, совершая обгон, машины не успевают завершить маневр и выезжают на встречную полосу движения, происходит столкновение.

Я б в полицию пошел

- Забот и хлопот у полиции предостаточно. А сотрудников полиции достаточно? Все ли подразделения полиции укомплектованы кадрами на сто процентов?

- Кадры нужны, вакансии имеются, большая часть из них приходится на службу патрульной полиции. В настоящее время полиции оказывается большая социальная поддержка, много желающих стать полицейскими, вот только при проверке здоровья не все кандидаты проходят военно-врачебную комиссию.

- А какие результаты по физической подготовке, владению оружия у стражей правопорядка? Какие результаты профессиональной подготовки личного состава? Решается ли вопрос обеспечения полицейских жильем?

- По результатам зачетов уровень профессиональной подготовки сотрудников департамента полиции Атырауской области на данном этапе оценивается на "хорошо".

Уже почти четыре года сотрудникам Департамента полиции Атырауской области выплачивается денежная компенсация за аренду жилья. В 2024 году жилищные выплаты выросли с 45 432 тенге до 61 830 тенге. В случае оформления ипотеки компенсация ежемесячно перечисляется на специальные счета отдельно от заработной платы. Кроме того, сотрудникам полиции предоставляются служебные квартиры.