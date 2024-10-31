Кто в ответе за подростков: родители, учителя или полицейские

В Кызылординской области за девять месяцев 2024 года преступлений, совершенных подростками, стало меньше, чем за аналогичный период 2023 года, на 14,3%. В этом большая работа полицейских, которые занимаются профилактикой правонарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Тем не менее подростки все же довольно часто преступают закон. Среди тяжелых преступлений и убийства, и кражи, и побои. Одно из самых громких дел в регионе, которое стало недавно известно всему Казахстану – вовлечение несовершеннолетней в секс-рабство. Наказания по всем уголовным делам обязательно будут исполнены, но подобных преступлений должно быть меньше, говорят полицейские. И в этом вопросе, по их мнению, они должны работать вместе с родителями и педагогами.

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Старший инспектор отделения ювенальной полиции местной полицейской службы управления полиции города Кызылорды, майор полиции Виталий Соболев служит в органах уже 16 лет. Начинал с патрульного. В общении с подростками у него немало опыта. Поэтому он добавляет и такие факторы, способствующие детской преступности, как отсутствие воспитания, низкое социальное положение семьи. Не только бедность, но и пьянство одного или даже двух родителей, а также большое количество свободного времени у подростка. В этом же списке – неограниченный доступ к социальным сетям, и, в том числе, к различным запретным сайтам. Одна из мер профилактики преступлений у полицейских – это живые встречи с детьми в школах и колледжах.

"Меня всегда удивляет, когда пишут и говорят, что вот, мол, нет бесплатных кружков для подростков, все платные. Не каждый родитель может платить. Но как платных, так много и бесплатных. Родители должны узнавать, где они действуют, и сами везти детей туда. Недавно в Кызылорде на левом берегу города открыли Дворец школьников, там почти 3 тыс. бесплатных мест для детей и подростков. Ведите туда. У нас есть прекрасные библиотеки, читальные залы, музеи, займите своих детей экскурсиями, походами в кино. Это же нетрудно. В любом случае вы же их родители, их воспитанием должны заниматься в первую очередь вы", – говорит Виталий Соболев.

Фото пресс-службы департамента полиции Кызылординской области

Как рассказывает майор Соболев, для профилактики преступлений сотрудники ювенальной полиции устраивают встречи с подростками. Среди несовершеннолетних проводятся встречи на темы хулиганства, буллинга, интернет-безопасности, лудомании, наркомании и личной неприкосновенности. Часто бывает, что дети и их родители сами обращаются за помощью к полицейским.

"У меня было немало случаев, когда родители просили им помочь найти работу, поговорить с детьми, чтобы они вели себя лучше. Был свидетелем таких ситуаций в семьях, когда мне, взрослому человеку, было больно видеть обездоленных, голодных детей, немощных родителей. Как могли, мы помогали им. Когда выходишь на дежурство на свой участок, сразу думаешь о тех семьях, стараешься найти время и прийти, посмотреть, как они живут". Виталий Соболев

Однажды правоохранителю пришлось работать с подростком, который постоянно убегал из дома. Как выяснилось, он убегал, потому что у семьи не было своего угла, он и его мама жили на съемной квартире. Мать искала работу, но часто безуспешно. Мальчик бунтовал против такой неприглядной для него жизни, поэтому подавался в бега.

"В течение двух месяцев я и мои соратники решили проблемы этой семьи, и сейчас мама мальчика благодарит за то, что полицейские помогли ему не встать на кривую дорожку". Виталий Соболев

Как рассказывает майор полиции, участковые каждый день видят таких мальчишек и даже девочек, которые разочаровались в жизни и ждут помощи от родных.

По информации пресс-службы департамента полиции по Кызылординской области, большую работу ведут полицейские против бродяжничества детей и взрослых. На сегодня 249 подростков, подверженных бродяжничеству, помещены в центр адаптации. Есть те, кто не ходит в школу, и их семьи посещают полицейские. Недавно подростка, уклоняющегося от обучения, не поддающегося воспитанию родителей и склонного к совершению правонарушений, отправили в школу-интернат для детей с девиантным поведением, один несовершеннолетний попал в школу-интернат особого режима в Абайской области сроком на один год.

На учет в органы внутренних дел поставлены 187 подростков, со 119 неблагополучными семьями проводится индивидуальная профилактическая работа.

В ответе и родители

"Профилактика – это наша главная работа. Поэтому полицейские выходят в рейды, их много, и они разного направления. Например, операции "Подросток", "Дети в ночном городе", "Безопасное общество". Что мы видим? Когда мы проводим рейды по улицам города, по увеселительным заведениям, игровым клубам, видим там немало подростков. Почему они после 23:00 не находятся дома, а ходят по кафе и игровым клубам? Это уже вопрос к их родителям. Почему они не следят, не переживают за своих детей?", – говорит начальник городского управления полиции Кызылорды Ердаулет Жаукеев.

Как рассказывает Ердаулет Жаукеев, во время таких рейдов полиция развозит детей по домам, а с их родителями проводятся беседы. Если это повторное нарушение, то родителей детей уже штрафуют. Ведь предварительно с их родителями велась работа, было объяснено, почему дети не должны находиться на улице в ночное время, тем не менее они вновь не дома. Кто виноват в этих случаях?

"Считаю, что в первую очередь виновны родители. У нас есть такая статистика – из 38 подростков, совершивших преступления, 34 никогда их ранее не совершали, для оставшихся четырех – это повторные правонарушения. По своему опыту я знаю, что впервые совершивший преступление подросток и сам в шоке от происходящего. Он впервые попадает на дачу показаний, хоть это и происходит в присутствии родителей, адвоката или представителя школы, но в целом подросток находится в психологическом стрессе. На него "давят стены", а в отделении полиции они отнюдь не радужные, это же не детский сад. Ребенок потерян, он боится, у него единственное желание – уйти как можно быстрее из этого здания. А если его еще поместят до суда в следственный изолятор, то это вообще для него психологическая травма и шок. Кто захочет добровольно вернуться в полицейские стены? Никто! Поэтому, если подросток уже раз попал в поле зрения полиции или совершил проступок, в первую очередь его должны поддержать родители. Ведь это их ребенок, они его родили, воспитывали, и если что-то пошло не так, всегда есть время исправить. Он от них ждет помощи в первую очередь, а не от полицейских", – говорит Ердаулет Жаукеев.

Какие факторы чаще всего влияют на совершение подростками преступлений? Как правило, одна из главных причин – отсутствие должного контроля со стороны родителей. Когда им все равно, чем занимается их ребенок, с кем общается, что его заботит и о чем он думает, то он будет предоставлен самому себе. В этом случае найдутся те, кто покажет ему криминальную дорогу и будет использовать в своих преступных делах. Например, вовлечет в продажу наркотиков, разного рода мошенничества и кражи.

Как отметил спикер, самые актуальные вопросы, которые волнуют наше общество, связаны с подрастающим поколением. Они должны расти в безопасном обществе, получать достойное воспитание, а не становиться на опасный путь.

В 2024 году полицейские Кызылординской области усилили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Все свои мероприятия по этому поводу они собрали в план по профилактике правонарушений, буллинга, наркомании, лудомании, курения и интернет-зависимости.

В районах области все подразделения ювенальной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы контролируют колледжи и школы. Благодаря этому более 200 подростков находятся в центре адаптации несовершеннолетних, более 900 выписаны административные протоколы.

Более 3 500 родителей получили штрафы за то, что их дети после 23:00 не находились дома, почти 300 родителей получили повестки в суд за то, что не воспитывают, как положено, своих детей. Свое наказание получают и те, кто продает подросткам спиртное и табачные изделия.