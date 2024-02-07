Скандал в сельской школе: учителя обвинили директора учебного заведения в массовом отравлении детей

В одной из сельских школ Туркестанской области массово отравились дети и учителя. Сначала была версия, что 39 человек съели что-то некачественное в столовой. Но после выяснилось, что все они отравились из-за свежего ремонта. Шокирующие подробности инцидента узнал корреспондент Zakon.kz.

Небывалый скандал разразился в общеобразовательной средней школе №9 имени Майлыкожа Сарыагашского района. Недовольные учителя в один голос заявили: новоиспеченный директор оказывает на них давление, запугивает их увольнением и даже заставила сделать текущий ремонт в школе. Педагоги также говорят, что всю краску и валики они приобрели на свои личные средства. Не остались в стороне и сотрудники предпенсионного возраста. Одна из них говорит, что несмотря на высокое давление и больные колени, ее заставили красить полы, мыть окна и протирать парты.

"Я в этой школе работаю 40 лет, у меня артроз четвертой степени. Директор в прошлую пятницу заявила, чтобы мы пришли в субботу и устроили ремонт, то есть попросила покрасить полы, побелить стены и протереть парты, помыть окна и так далее. В тот день было минус 3 градуса. Я пришла, она встретила меня у входа и даже не поздоровавшись, начала наезжать, почему я так поздно пришла, хотя я опоздала всего лишь на 15 минут. Мне до пенсии осталось 2 года. Я еле мыла эти окна. Мне пришлось даже белить и красить стены. А все средства для ремонта я купила за свой счет, потратила 15 тысяч тенге. Купила краску за наличку, поэтому чека у меня нет", - сказала корреспонденту Zakon.kz Фарида Мусабаева, учитель начальных классов.





Коллектив школы в один голос заверил, что предупреждал руководство о том, что проводить ремонт зимой и красить полы — плохая идея. Но, по их словам, в ответ им заявили, что на отсутствующих составят акт.

"Если говорить изначально, то, когда место директора стало вакантным, у нас тут организовали общественный совет. Ее кандидатуру предложили. Практически все участники проголосовали против нее. Но после она прошла конкурс и стала директором. Мы начали работу, однако учителя начали жаловаться на нее. Одна из наших учителей болеет раком, она получает лечение, но эта директриса составила на нее акт. И много подобных случаев", - сказал корреспонденту Zakon.kz Канат Каюпов, учитель истории.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Директор же все обвинения в свой адрес отрицает. По словам Оразкуль Сопибековой, она хотела лишь одного — чистоты в учебном заведении. А ситуацию с массовым отравлением, по ее мнению, учителя подстроили из-за того, что она из другого рода.

"Я сразу не понравилась коллективу, потому что, оказывается, у учителей есть требование — сделать директором этой школы человека своего ру (рода - прим. ред.). Учителя также сказали мне неприятные слова, когда меня назначили. Но я все вытерпела. В школе было грязно, поэтому я решила начать свою работу с субботника. Объяснила все учителям, что школу надо привести в порядок. Однако я не заставляла учителей мыть окна и красить полы, я только попросила помыть парты, потому что там были написаны плохие слова. Они сами решили покрасить полы, видимо, таким образом хотели устроить шантаж. Если я действительно угрожала им увольнением, если они не покрасят полы, пусть они докажут это", - говорит Оразкуль Сопибекова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Школа, действительно, требует ремонта. В спортзале отсутствует отопление, на территории учебного заведения нет благоустойства, стены в некоторых частях школы потрескались, а справлять нужду школьникам и учителям приходится в уличном туалете, хоть и внутри есть уборная. Само здание образовательного учреждения возвели в 1980 году, а в 2009 году к нему пристроили дополнительный корпус. Чиновники уверяют, что ежегодно проводят косметический ремонт и не отрицают, что школа требует капитального. На это из бюджета планируют выделить 598 миллионов тенге.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Есть закон о статусе учителей, он всем известен. Там сказано, что педагогов нельзя привлекать к дополнительной работе. Мы примем решение в отношении директора в соответствии со стандартами, указанными в соответствующем законе. По поводу уличного туалета - в некоторых сельских школах есть туалет на улице. Мы их не закрываем, потому что вода в некоторых регионах считается технической, вода может быть соленой, или в некоторых школах вовсе нет воды, поэтому есть уличный туалет в качестве резерва. Школьники да, ходят в туалет на улицу, но есть еще уборная в самой школе", - прокомментировал Даулет Акатов, руководитель отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Санэпидемиологи Туркестанской области заявили, что в школе 5 февраля произошел случай отравления химическими веществами учащихся и учителей. Врачи скорой помощи обследовали 29 учащихся и 10 учителей. Они обратились за медицинской помощью. Из них трое учителей были доставлены в Сарыагашскую центральную городскую больницу. По этим 3 гражданам в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило и было зарегистрировано первое экстренное сообщение в 18:40.

Фото: Zakon.kz/Коркем Адильбекова

"Всем был поставлен диагноз "токсическое действие газов, дыма и паров", и после удовлетворительного состояния они были отпущены домой. В настоящее время в больнице никого нет. В рамках этого службой санитарно-эпидемиологического контроля совместно с национальным аналитическим центром проводится проверка. О проделанной работе будет сообщено дополнительно", - рассказали в ДСЭК Туркестанской области.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

По имеющимся обстоятельствам компетентными органами проводится досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК по факту несоблюдения гигиенических санитарных правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей.

Кроме того, удивляет, что детей в минусовую погоду (-3 градуса) заставили мыть окна на втором этаже школы - это небезопасно.





В ноябре 2023 года 44 школьника и два учителя отравились в Жамбылской области. Согласно информации акимата региона, первое обращение от учащегося школы с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине 7 ноября. Тогда в областном акимате уточнили, что работа ИП "Токсеитов", ответственного за питание в школе, до выяснения обстоятельств приостановлена.