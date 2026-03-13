#Референдум-2026
Общество

Казахстан на пороге судьбоносных изменений – Ерлан Карин о референдуме

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:05 Фото: Общенациональная коалиция
Сегодня в Астане на заседании Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" государственный советник Ерлан Карин акцентировал внимание на важности предстоящего референдума и философии нового Основного закона.

Он отметил, что национальное единство и доверие народа являются главной движущей силой реформ.

Государственный советник начал свое выступление с определения высокой значимости служения единству страны.

"Три года назад на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства подчеркнул: "Служение укреплению единства страны – это самое ответственное и благородное дело". Я постоянно цитирую эти слова президента на различных встречах. Быть в единстве и служить единству – высшее благо, так как результаты сплоченной работы всегда более масштабны", – отметил Ерлан Карин.

Он подчеркнул всенародный характер Конституционной реформы, отметив, что новый Основной закон прошел длительное и всестороннее обсуждение.

"Конституционная реформа, которая прорабатывалась более семи месяцев, является свидетельством общественной солидарности и сплоченности народа. В разработке нового Основного закона приняли участие тысячи людей. Поэтому я уверен, что обновленная Конституция будет иметь созидательное и судьбоносное значение для нашей страны", – сказал Ерлан Карин.

Государственный советник рассказал об итогах встреч в регионах, отметив искренний интерес граждан к реформам и их доверие главе государства.

"Большинство наших граждан поддерживают новую Конституцию. В основе этой поддержки лежит доверие к главе государства и инициированным им преобразованиям. Без доверия народа начинать реформы было бы крайне сложно. Именно поддержка населения дает нам силы для проведения таких системных изменений", – заявил он.

Вместе с тем Ерлан Карин затронул вопрос плюрализма мнений в обществе.

"Сегодня каждый гражданин нашей страны имеет право свободно выражать свои мысли и мнение. Поэтому происходящие изменения кто-то поддерживает, кто-то критикует, а кто-то задает вопросы. Это признак открытого общества, к созданию которого мы стремимся. Однако понимают ли те, кто критикует, что они порой выступают против норм, направленных на защиту национальной идентичности, территориальной целостности и традиционных ценностей?" – задался он вопросом.

По словам Ерлана Карина, главная миссия новой Конституции – защита прав каждого казахстанца, независимо от его политических взглядов.

"В конечном итоге новая Конституция будет одинаково защищать и предоставлять равные гарантии всем: и тем, кто ее поддержал, и тем, кто сомневался. Если завтра наш гражданин окажется в трудной ситуации, в любой точке мира государство не оставит его одного. В новой Конституции четко закреплен принцип, что "каждый гражданин – главная ценность государства", – уточнил госсоветник.

В завершение Ерлан Карин назвал день проведения референдума Днем обновления, подчеркнув его историческую значимость.

"15 марта – это не просто день референдума, это День обновления. Если граждане окажут поддержку, мы вступим в новую эпоху. Людей не будут незаконно выселять из жилья, персональные данные будут защищены, а народ будет признан единственным носителем суверенитета. Пусть новая Конституция станет началом больших инноваций и благодатных дел!" – резюмировал государственный советник.

Айсулу Омарова
