В каких случаях референдум может быть признан несостоявшимся, объяснил Нурлан Абдиров

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров 13 марта 2026 года в кулуарах ЦИК назвал несколько факторов, по которым референдум может быть признан не состоявшимся, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что все это прописано в действующей Конституции.

"Если опираться на норму Конституции, то в референдуме должны принять участие более 50% избирателей, включенных в списки. Поскольку речь идет о тексте Конституции, действует и дополнительное требование: не менее чем в ⅔ регионов страны явка должна составить более 50%", – сказал Абдиров.

Кроме того, по его словам, более 50% проголосовавших должны поддержать предлагаемые изменения.

"Если этого не произойдет, то считается, что референдум не состоялся и народ его не поддержал. Прежде всего на голосование должны прийти более 50% избирателей. Затем из числа пришедших более 50% должны проголосовать "за", – добавил он.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму.