#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Общество

Слухи о заранее разносимых бюллетенях на референдум прокомментировал глава ЦИК

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:59 Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров 13 марта 2026 года на заседании госоргана прокомментировал слухи о заранее разносимых бюллетенях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он поблагодарил Министерство культуры и информации за пресечение таких слухов.

"Распространялись слухи, что бюллетени заранее разносят по квартирам избирателей, спасибо, что вы сразу пресекли эти слухи через центр по борьбе с дипфейками. Благодаря принятым оперативным мерам была дана оценка. Это невозможно. Очень правильно было, что вы сразу пресекли эти слухи", – сказал Абдиров.

По его словам, такой ситуации не может быть в принципе, потому что это вопиющее было бы нарушение закона.

"По процедуре это происходит так. Это документы строгой отчетности, каждый бюллетень. Они имеют свой счет порядковый. И они из типографии имеют определенную степень защиты. Доставляются в сопровождении сотрудников полиции до территориальных избирательных комиссий. Дальше, когда остается от трех дней до одного дня до голосования, они доставляются в соответствии с законом на участки для голосования. И все время находятся под охраной органов полиции, они за это несут ответственность. Поэтому вот такая ложная информация очень опасна", – добавил спикер.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В каких случаях референдум может быть признан несостоявшимся, объяснил Нурлан Абдиров
14:13, Сегодня
В каких случаях референдум может быть признан несостоявшимся, объяснил Нурлан Абдиров
Глава ЦИК высказался о расходах на референдум по строительству АЭС
13:17, 28 июня 2024
Глава ЦИК высказался о расходах на референдум по строительству АЭС
Референдум 2026 года: представлен бюллетень для голосования
14:01, 23 февраля 2026
Референдум 2026 года: представлен бюллетень для голосования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: