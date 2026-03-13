Слухи о заранее разносимых бюллетенях на референдум прокомментировал глава ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров 13 марта 2026 года на заседании госоргана прокомментировал слухи о заранее разносимых бюллетенях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он поблагодарил Министерство культуры и информации за пресечение таких слухов.

"Распространялись слухи, что бюллетени заранее разносят по квартирам избирателей, спасибо, что вы сразу пресекли эти слухи через центр по борьбе с дипфейками. Благодаря принятым оперативным мерам была дана оценка. Это невозможно. Очень правильно было, что вы сразу пресекли эти слухи", – сказал Абдиров.

По его словам, такой ситуации не может быть в принципе, потому что это вопиющее было бы нарушение закона.

"По процедуре это происходит так. Это документы строгой отчетности, каждый бюллетень. Они имеют свой счет порядковый. И они из типографии имеют определенную степень защиты. Доставляются в сопровождении сотрудников полиции до территориальных избирательных комиссий. Дальше, когда остается от трех дней до одного дня до голосования, они доставляются в соответствии с законом на участки для голосования. И все время находятся под охраной органов полиции, они за это несут ответственность. Поэтому вот такая ложная информация очень опасна", – добавил спикер.

