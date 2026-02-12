#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Общество

Бумажное голосование в десять раз дешевле электронного – Абдиров

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 20:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года рассказал, почему еще рано говорить об электронном голосовании в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров отметил, что всего около 40 стран в мире, которые признаны ООН, в разной мере использовали электронное голосование.

"Мы это все очень внимательно изучим… Бумажное голосование стоит в десять раз дешевле электронного", – сказал он.

К тому же, по его словам, есть вопросы технической кибербезопасности.

"Вопросы утечки персональных данных, риск – об этом сами молодые люди на наших встречах говорят. Причем, обратите внимание, не старшее поколение, а молодое, которое на "ты" со всей этой техникой. Более того, от момента старта такой темы до ее внедрения проходит не менее шести лет, как нам говорили в ЦИК РФ. Мы все изучаем, ездим специально, везде смотрим. И не хотим делать только ради того, чтобы это сделать", – резюмировал он.

По этому вопросу ранее высказался и вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

12 февраля 2026 года член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник озвучил предварительный бюджет республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам
17:26, Сегодня
Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам
Могут ли ввести в Казахстане онлайн-голосование
17:01, Сегодня
Могут ли ввести в Казахстане онлайн-голосование
Что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума
19:00, Сегодня
Что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
20:18, Сегодня
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
20:10, Сегодня
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
20:04, Сегодня
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
19:37, Сегодня
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: