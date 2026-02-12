Бумажное голосование в десять раз дешевле электронного – Абдиров
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года рассказал, почему еще рано говорить об электронном голосовании в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Нурлан Абдиров отметил, что всего около 40 стран в мире, которые признаны ООН, в разной мере использовали электронное голосование.
"Мы это все очень внимательно изучим… Бумажное голосование стоит в десять раз дешевле электронного", – сказал он.
К тому же, по его словам, есть вопросы технической кибербезопасности.
"Вопросы утечки персональных данных, риск – об этом сами молодые люди на наших встречах говорят. Причем, обратите внимание, не старшее поколение, а молодое, которое на "ты" со всей этой техникой. Более того, от момента старта такой темы до ее внедрения проходит не менее шести лет, как нам говорили в ЦИК РФ. Мы все изучаем, ездим специально, везде смотрим. И не хотим делать только ради того, чтобы это сделать", – резюмировал он.
По этому вопросу ранее высказался и вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.
12 февраля 2026 года член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник озвучил предварительный бюджет республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
