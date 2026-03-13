#Референдум-2026
Общество

Городской диалог: алматинцы идут на референдум

кампания по референдуму, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13 Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы
В Алматы проводилась активная подготовка к республиканскому референдуму по новой Конституции.

Разъяснительная работа охватила различные социальные слои – молодежь, работников сферы обслуживания, предпринимателей, сотрудников государственных учреждений, педагогов, медицинских работников, представителей спорта и культуры, а также трудовые коллективы промышленных и строительных предприятий.

В рамках информационной кампании прошли встречи, круглые столы, лекции и общественные диалоги с участием экспертов и общественных деятелей, которые разъясняли жителям предлагаемые изменения в Конституцию и их значение. По данным пресс-службы Общенациональной коалиции по Алматы, в электоральный период было проведено 537 мероприятий с участием более 103 тыс. человек.

мероприятие по референдуму в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Также проводились фестивали, концерты, молодежные акции и флешмобы. Одними из крупнейших мероприятий стали ALGYS FEST и Jas Stars, прошедшие во Дворце спорта имени Балуана Шолака, в Almaty Arena и торгово-развлекательных центрах. Для участников были организованы концерты, выступления спикеров, патриотические акции с Государственным флагом и креативные шоу с роботами и маскотами.

мероприятие по референдуму в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Активно призывали к участию в референдуме медийные личности, спортсмены, актеры и блогеры. В обсуждения включались представители бизнеса, науки, образования, культуры, финансового сектора, молодежь и общественные организации.

мероприятие по референдуму в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Свою позицию высказывали также представители рабочих профессий, водители, курьеры, работники сфер обслуживания и предприниматели.

улица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Информационная кампания охватила всю городскую инфраструктуру: билборды, LED-экраны, медиафасады зданий, баннеры на переходах, а также агитационные материалы в метро, автобусах, торговых центрах, аэропорту и на железнодорожных вокзалах с аудиосопровождением. На телевышке Кок-Тобе транслируется ролик с обратным отсчетом до дня голосования.

автобус в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Напомним, что 15 марта каждый житель города сможет принять участие в республиканском референдуме.

мероприятие по референдуму в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:13

Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
