Президент лично участвовал в подготовке текста новой Конституции – Айбек Дадебай

Руководитель Администрации президента Айбек Дадебай рассказал о ходе подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

По его словам, общая подготовительная работа к референдуму по принятию новой Конституции ведется очень интенсивно, пишет агентство Kazinform.

"С учетом стратегической значимости предстоящего голосования как для государства, так и для каждого гражданина ключевым приоритетом становится безусловное соблюдение всех предусмотренных законом процедур и норм. В этой связи особая роль отводится Центральной комиссии по проведению референдума. Главная задача государственных органов – обеспечить необходимую инфраструктуру для голосования, организовать работу избирательных участков, в том числе создать необходимые условия для граждан с ограниченными возможностями", – подчеркнул Айбек Дадебай.

Он также отметил, что участие главы государства в подготовке проекта новой Конституции носило содержательный и глубоко вовлеченный характер.

"Президент специально выделял время для работы над текстом и принимал непосредственное участие в его концептуальной и редакционной проработке. Президент лично ознакомился и внимательно изучил конструктивные предложения, поступившие от граждан, экспертного сообщества и общественных организаций. Затем вместе с советниками и экспертами тщательно занимался подготовкой и редактурой преамбулы, разделов и статей Основного закона. В целом за последние полгода президент не реже одного раза в неделю, а иногда и чаще проводил встречи сначала с представителями и руководителями рабочей группы по парламентской реформе, затем – с руководителями Конституционной комиссии. Эти встречи порой продолжались более часа. Уже по этому можно судить о темпах работы", – сказал он.

Как рассказал руководитель Администрации президента, несмотря на плотный график, глава государства придавал разработке проекта текста Конституции особое значение.

"Общественность могла видеть это и через средства массовой информации. Ответственные сотрудники Администрации президента хорошо знают, что он лично работал над текстом. В тексте проекта новой Конституции хорошо отражены ключевые принципы политического курса главы государства, его видение модели государственного устройства, баланса ветвей власти и направлений общественного развития. Поэтому, безусловно, Касым-Жомарт Кемелевич является главным автором нашей новой Конституции", – сказал Айбек Дадебай.

