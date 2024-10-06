Долгожители Алматы проголосовали на референдуме

Алматинские долгожители активно участвуют в республиканском референдуме по строительству АЭС.

Свой голос отдали 97-летний ветеран ВОВ Илья Кудин и 86-летняя Кулджахан Шарипова.

Илья Григорьевич – единственный в Жетысуском районе ветеран Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, он проявил активность и самостоятельно посетил избирательный участок в школе-гимназии №177, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Я призвался на фронт в 1944 году и принимал участие в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке. После этого трудился на пользу обществу, и хочу сказать, что от сегодняшнего решения нашего народа зависит очень многое. Мы – ветераны Великой Отечественной войны – не можем заглядывать так далеко вперед, но я верю в светлое и стабильное будущее Родины, следующих поколений, ради кого мы много лет назад победили в страшной войне. Мирный атом должен стать верным спутником наших внуков", – сказал ветеран.

86-летняя Кулджахан Алмирзаевна, имеющая 10 внуков и 9 правнуков, также голосовала в школе-гимназии №177 на 356 избирательном участке.

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

"Сколько себя помню, наша страна всегда сталкивалась с вызовами. И общество вместе с руководством страны принимало верные решения. Сегодня необходимо взглянуть в будущее Казахстана. Строительство АЭС – это новый и важный шаг. От того, как решит наше общество, будет зависеть судьба будущих поколений", – сказала Кулджахан Шарипова.





Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

Напомним, что в Казахстане 6 октября проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В Алматы открыты все 624 избирательных участка. Аким города Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании одними из первых, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

