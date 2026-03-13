Няня обворовала семью в Актобе: золото на миллионы нашли в ломбарде

В Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон" 13 марта 2026 года, с января этого года женщина работала няней в большой семье. Воспользовавшись доверием работодателей, она украла несколько ювелирных изделий, принадлежавших хозяйке дома.

Пропажу многодетная мама обнаружила в марте и обратилась в полицию. Как выяснилось, хозяева нашли няню по объявлению в соцсетях.

Подозреваемая призналась, что, узнав, где хранятся золотые украшения, постепенно выносила их из дома и сдавала в ломбард. Вырученные деньги она потратила на личные нужды. Среди похищенного – золотые серьги, цепочка и кольца. Общая сумма ущерба – почти три миллиона тенге.

По факту кражи в крупном размере зарегистрировано уголовное дело. Идет следствие. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.

