Общество

Няня обворовала семью в Актобе: золото на миллионы нашли в ломбарде

В Актобе женщина украла золото , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:17 Фото: pxhere
В Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон" 13 марта 2026 года, с января этого года женщина работала няней в большой семье. Воспользовавшись доверием работодателей, она украла несколько ювелирных изделий, принадлежавших хозяйке дома.

Пропажу многодетная мама обнаружила в марте и обратилась в полицию. Как выяснилось, хозяева нашли няню по объявлению в соцсетях.

Подозреваемая призналась, что, узнав, где хранятся золотые украшения, постепенно выносила их из дома и сдавала в ломбард. Вырученные деньги она потратила на личные нужды. Среди похищенного – золотые серьги, цепочка и кольца. Общая сумма ущерба – почти три миллиона тенге.

По факту кражи в крупном размере зарегистрировано уголовное дело. Идет следствие. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области парень ограбил собственную бабушку, забрал из ее сбережений 3 млн тенге и золотые украшения.

Канат Болысбек
Читайте также
Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото
17:53, 15 марта 2025
Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото
В Актобе мужчина в солнечных очках вынес из ломбарда миллион тенге
17:21, 18 сентября 2023
В Актобе мужчина в солнечных очках вынес из ломбарда миллион тенге
Филиппинская няня отсудила у жителя Астаны 100 тысяч тенге
21:20, 05 декабря 2024
Филиппинская няня отсудила у жителя Астаны 100 тысяч тенге
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
