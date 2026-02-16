#Референдум-2026
Происшествия

Внук похитил у своей бабушки 3 млн тенге и драгоценности в Туркестанской области

Внук похитил у своей бабушки три млн тенге и драгоценности в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 19:36 Фото: pixabay
В Туркестанской области парень ограбил собственную бабушку, забрал из ее сбережений 3 млн тенге и золотые украшения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar.kz, необычный инцидент произошел в Сауранском районе. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже.

Во время расследования полицейские установили личность подозреваемого – им оказался внук потерпевшей.

"Молодой человек, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, в дневное время проник в квартиру, взломал сейф в спальне и похитил около 3 млн тенге и золото. Общий материальный ущерб составил около 7 млн тенге. Украденные украшения подозреваемый сбыл в одной из торговых точек", – отмечается в публикации 16 февраля 2026 года.

Все необходимые процессуальные действия проведены в соответствии с законом, уголовное дело направлено в суд.

Казахстанка заявила в полицию о краже на полмиллиона и удивилась, кто оказался вором. Подробностями кражи 12 февраля 2026 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
