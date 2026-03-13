Агрессивные продавцы заставили пенсионерку купить массажер за миллион тенге

В Мангистауской области помогли онкобольной пенсионерке вернуть почти 1 млн тенге, потраченный на бесполезный массажер. Об этом 13 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, передает Zakon.kz.

Пожилая женщина стала жертвой агрессивного маркетинга: на улице ей вручили "сертификат на скидку", а позже в офисе компании продавцы путем психологического давления убедили ее приобрести дорогостоящее устройство. При этом женщину уверяли, что акция действует только здесь и сейчас.

Позже выяснилось, что использование подобного прибора при онкологическом заболевании категорически запрещено врачами и может быть опасным для жизни. Попытки самостоятельно вернуть товар не увенчались успехом.

"Осознав, что ее ввели в заблуждение, женщина попыталась найти продавцов, чтобы вернуть товар и деньги. Но оказалось, что ни контактов, ни нормального адреса компании у нее не осталось. Оставшись без помощи и в полном отчаянии, женщина пришла в Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Со слезами она рассказала специалистам свою историю", – рассказали в Комитете.

Сотрудники департамента оперативно взялись за дело. Были проведены проверки, установлены обстоятельства продажи и действия продавцов. В результате проведенной работы пожилой женщине удалось полностью вернуть уплаченную сумму – почти 1 млн тенге.

Когда деньги были возвращены, женщина не смогла сдержать эмоций. Со слезами на глазах она благодарила сотрудников и руководство департамента за помощь.

"Я уже не верила, что мне кто-то поможет. Спасибо вам за справедливость", – сказала она.

Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области напоминает жителям о необходимости проявлять бдительность при участии в "уникальных акциях".

Эксперты рекомендуют не подписывать сомнительные документы под давлением, всегда консультироваться с врачами перед покупкой медицинских аппаратов и незамедлительно обращаться за помощью в случае нарушения потребительских прав.

Ранее Zakon.kz писал о том, как в Казахстане работает защита прав потребителей.