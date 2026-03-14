Общество

Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 22:54 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области правоохранители предотвратили хищение 10 млн тенге у пенсионерки. Об этом 14 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, схема обмана началась с сообщения в мессенджере якобы от кадровой службы предприятия, где женщина раньше работала. К мошенникам присоединились люди, выдававшие себя за юристов.

Подозрительный звонок заметил оператор Казахтелекома и передал информацию в МВД. Сообщение поступило в Департамент полиции ВКО, и сотрудники оперативно выехали домой к пенсионерке. Сотрудник полиции заблокировал доступ к банковским счетам, и накопления остались в безопасности.

"Он поговорил с этими людьми, и после пары слов они перестали выходить на связь", – рассказала пенсионерка.

Ранее агрессивные продавцы заставили пенсионерку купить массажер за миллион тенге в Мангистауской области.

Канат Болысбек
