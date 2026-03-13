Общество

Женщина едва не умерла от бытовой травмы в Петропавловске

Фото: pexels
В Петропавловске врачи прооперировали женщину, экстренно доставленную с глубокой раной и внутренним кровоизлиянием. Пациентка получила травму дома, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 марта 2026 года издание Петропавловск.news, сотрудники скорой медицинской помощи экстренно доставили 41-летнюю женщину с тяжелой травмой и кровоточащей раной на боку. Врачи приняли решение о срочной операции, чтобы исключить повреждение внутренних органов. По словам пациентки, травму она получила в быту примерно за два часа до поступления в больницу.

"После осмотра дежурным хирургом и реаниматологом врачи заподозрили возможное повреждение внутренних органов. Было принято решение о срочном оперативном вмешательстве, женщину немедленно доставили в операционную. Медики провели диагностическую лапаротомию с ревизией органов брюшной полости. Во время операции обнаружили ранение париетальной брюшины, вокруг которого образовалась гематома. Повреждение было ушито атравматическими швами", – рассказали в медучреждении.

Однако при дальнейшем обследовании врачи выявили две гематомы тонкой кишки. Другие внутренние органы повреждений не имели. Операционную рану ушили послойно, также была обработана и ушита рана на ноге. Операция прошла без осложнений.

После пробуждения пациентка некоторое время находилась под наблюдением в реанимации, затем была переведена в хирургическое отделение. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Она продолжает восстановление под наблюдением врачей.

Ранее сложную операцию на сердце провели 18-летней жительнице Алматы.

Канат Болысбек
