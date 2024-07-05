Агропромышленный комплекс: достижения и перспективы

Агропромышленный комплекс (АПК) играет значительную роль в экономике региона, составляя 10,2% от валового регионального продукта.

В 2024 году планируется увеличить объем сельскохозяйственного производства до 946,4 млн тенге, что представляет рост на 5,0%. За первые пять месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 5,9%, достигнув 189,5 млрд тенге, занимая второе место по республике.

Регион занимает ведущие позиции по производству абрикосов, груш и второе место – по яблокам, кукурузе, сои, винограду, картофелю и рису. Посевные площади планируется расширить до 461,6 тыс. га, что способствует диверсификации и увеличению урожайности.

"В животноводстве заметен значительный рост, к примеру, за январь-апрель увеличилось поголовье скота на 2,3%. Регион лидирует по производству мяса, птицы и молока, занимает третье место по поголовью овец и коз, а четвертое по яйцам и поголовью КРС. На развитие племенного животноводства выделено значительное финансирование в размере 6 млрд тенге, что позволило значительно увеличить поголовье и повысить качество животноводческой продукции. Планируется увеличить долю племенного КРС до 21% и овец до 18% в ближайшие 5 лет", – отметил руководитель Управления сельского хозяйства Алматинской области Куандык Чункунов.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил 280,2 млн долларов с ростом на 12,2%. В 2024 году на поддержку АПК выделено 33,8 млрд тенге, включая субсидии в размере 27,9 млрд тенге.

Агропромышленный комплекс остается стратегически важной отраслью, которая обеспечивает не только экономическое развитие, но и благополучие нашего региона. Развитие агропромышленного комплекса является приоритетом региональной экономики, обеспечивая устойчивость и конкурентоспособность на рынке. Планы на будущее направлены на дальнейшее расширение производственных мощностей, улучшение инфраструктуры и поддержку сельскохозяйственных производителей.