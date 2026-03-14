Водитель из Шымкента попал в тяжелое ДТП и очнулся после 35 дней комы

В Шымкенте 31-летний местный житель пришел в сознание после 35 дней нахождения в коме. Мужчина был экстренно госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 еще 5 февраля после тяжелого дорожно-транспортного происшествия, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Otyrar, медики диагностировали у пострадавшего сочетанные травмы: повреждение головного мозга, переломы нескольких позвонков и скопление крови в черепной коробке. Состояние пациента осложнялось рисками, связанными с применением наркоза при таких повреждениях.

Специалисты провели несколько этапов сложных операций, после чего мужчина более месяца находился в отделении реанимации без сознания.

"На первый взгляд казалось, что надежды почти нет. Но мы решили бороться до конца и приложили максимум усилий. Провели несколько этапов операции – она была очень сложной. Внутри головного мозга скопилась кровь. Если пытаться удалить ее, есть риск из-за других травм, а наркоз тоже было трудно применять. Однако спустя 35 дней пациент пришел в сознание. Сегодня утром я его осмотрел – он уже говорит, что хочет домой. Состояние и у него, и у его супруги хорошее. Обычно если человек долго находится в коме, память возвращается не сразу, многое забывается. У этого пациента есть энцефалопатия, но со временем она должна пройти". Бахытжан Позилов, главный врач городской клинической больницы №1

Все эти дни стали очень серьезным испытанием для семьи пострадавшего. Он – многодетный отец, единственный сын в своей семье. Его супруга и мама верили и молились за благополучный исход.

"У нас дома трое дочерей и двое сыновей. Его мама тоже ждет дома и молится за его благополучие. Я сама беременна шестым ребенком, скоро ждем малыша. Спасибо его силе, в первую очередь благодарность Аллаху, врачам и ему самому. Спасибо, что не сдался и боролся. Я все время была рядом. Хотя он лежал в реанимации, утром приходила и уходила только вечером. Домой идти и спокойно спать не получается. Мой муж – единственный сын в семье", – рассказала Тогжан Асылбек, жительница города.

По словам специалистов, случаи, когда человек после длительной комы приходит в сознание и его состояние начинает улучшаться, встречаются редко. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

