Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: водитель попал под амнистию

В отношении водителя автобуса, допустившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Астане, после которого девочке ампутировали ноги, прекратили уголовное дело в связи с амнистией, сообщает Zakon.kz.

Так, в заявлении пресс-службы столичного Департамента полиции (ДП) отмечено, что по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью, вина водителя маршрутного автобуса была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз.

"На основании закона "Об амнистии" от подозреваемого поступило заявление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии". Пресс-служба ДП Астаны

При этом, подчеркнули в ведомстве, несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности.

На ряду с этим в акимат Астаны направлено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

Материал по теме Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: в акимате Астаны рассказали, как помогут семье

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.