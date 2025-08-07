Девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом: водитель попал под амнистию
Так, в заявлении пресс-службы столичного Департамента полиции (ДП) отмечено, что по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью, вина водителя маршрутного автобуса была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз.
"На основании закона "Об амнистии" от подозреваемого поступило заявление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии".Пресс-служба ДП Астаны
При этом, подчеркнули в ведомстве, несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности.
На ряду с этим в акимат Астаны направлено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.