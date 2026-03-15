Аким Костанайской области проголосовал на референдуме

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сделал свой выбор по проекту новой Конституции. Глава региона отметил, что этот день дает каждому гражданину возможность воспользоваться своим правом голоса и высказать свою позицию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нынешний референдум совпал с периодом обновления, что особенно символично в преддверии Наурыза – времени весны, новых начинаний и надежд.

"Уверенность в завтрашнем дне строится с сегодняшнего дня. Наши земляки всегда откликаются на позитивные перемены в стране. Жители Тобыл-Торгайского края – мыслящие и трудолюбивые люди с высоким уровнем политической культуры. Сегодня они активно участвуют в решениях, которые напрямую влияют на будущее государства. Это наглядный пример гражданской позиции и уважения к демократическому пути развития страны", – отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона также подчеркнул, что на всех участках области голосование проходит в соответствии с законодательством.

Напомним, в Костанайской области работают 717 референдумных участков. Правом голоса в регионе обладают 536 824 человека.