#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

Аким Костанайской области проголосовал на референдуме

Кумар Аксакалов, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:32 Фото: акимат Костанайской области
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сделал свой выбор по проекту новой Конституции. Глава региона отметил, что этот день дает каждому гражданину возможность воспользоваться своим правом голоса и высказать свою позицию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нынешний референдум совпал с периодом обновления, что особенно символично в преддверии Наурыза – времени весны, новых начинаний и надежд.

Фото: акимат Костанайской области

"Уверенность в завтрашнем дне строится с сегодняшнего дня. Наши земляки всегда откликаются на позитивные перемены в стране. Жители Тобыл-Торгайского края – мыслящие и трудолюбивые люди с высоким уровнем политической культуры. Сегодня они активно участвуют в решениях, которые напрямую влияют на будущее государства. Это наглядный пример гражданской позиции и уважения к демократическому пути развития страны", – отметил Кумар Аксакалов.

Фото: акимат Костанайской области

Глава региона также подчеркнул, что на всех участках области голосование проходит в соответствии с законодательством.

Фото: акимат Костанайской области

Напомним, в Костанайской области работают 717 референдумных участков. Правом голоса в регионе обладают 536 824 человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Карагандинской области проголосовал на референдуме
11:13, Сегодня
Аким Карагандинской области проголосовал на референдуме
Перспективные сектора экономики назвал аким Костанайской области
15:53, 23 декабря 2024
Перспективные сектора экономики назвал аким Костанайской области
Полноценный автозавод KIA появится в Костанайской области
16:08, 24 ноября 2023
Полноценный автозавод KIA появится в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
14:34, Сегодня
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
13:58, Сегодня
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
13:24, Сегодня
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
13:02, Сегодня
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: