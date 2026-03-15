Атырауские избиратели проявляют высокую гражданскую активность

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В этом году в Атырау наблюдается высокая явка избирателей. С самого утра жители приходят на участки, чтобы реализовать свое право голоса. По данным наблюдений, число участников голосования значительно больше по сравнению с предыдущими годами.

На избирательных участках соблюдается порядок, все санитарные и организационные меры выполнены. Граждане соблюдают очередь и делают свой выбор. Среди избирателей много молодых людей, голосующих впервые. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области Местные власти и избирательные комиссии приняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности и честности выборов. Высокая активность участников – доказательство сильного гражданского общества. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области Число избирателей из города и сельских округов увеличивается, что показывает устойчивость демократических процессов в обществе. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области Высокая активность на выборах – явное свидетельство того, что народ не равнодушен к будущему страны, а гражданская активность на высоком уровне. Участие в голосовании – вклад каждого гражданина в развитие страны.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: