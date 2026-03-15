Атырауские избиратели проявляют высокую гражданскую активность
На избирательных участках соблюдается порядок, все санитарные и организационные меры выполнены. Граждане соблюдают очередь и делают свой выбор. Среди избирателей много молодых людей, голосующих впервые.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Местные власти и избирательные комиссии приняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности и честности выборов. Высокая активность участников – доказательство сильного гражданского общества.
Число избирателей из города и сельских округов увеличивается, что показывает устойчивость демократических процессов в обществе.
Высокая активность на выборах – явное свидетельство того, что народ не равнодушен к будущему страны, а гражданская активность на высоком уровне. Участие в голосовании – вклад каждого гражданина в развитие страны.