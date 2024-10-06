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Жители села Улькен удивили высокой явкой избирателей на референдуме по АЭС

референдум по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 21:48 Фото: Региональная служба коммуникаций Алматинской области
На избирательном участке №332 в Улькенском сельском округе в день голосования отмечалась значительная активность. Из 1096 зарегистрированных избирателей 1066 пришли проголосовать, что составляет 97% от общего числа голосующих, сообщает Zakon.kz.

Это свидетельствует о высоком уровне гражданской активности среди жителей села.

С утра жители начали стекаться на избирательный участок. Одна из участников голосования, индивидуальный предприниматель Рахима Каирбекова, поделилась своими мыслями о значении референдума.

"Сегодняшний референдум – это важный шаг, который напрямую влияет на будущее страны. Люди должны понимать, что они могут сами принимать решения о своем будущем. Каждым голосом мы вносим свой вклад в развитие государства. Мой гражданский долг подвиг меня на сегодняшний выбор", – отметила она.

Как рассказали в пресс-службе акимата региона, активность наблюдалась не только в этом селе, но и по всему району. Все 77 избирательных участков в Жамбылском районе так же активно работали, избиратели непрерывно приходили голосовать.

"Эти показатели ясно демонстрируют ответственность народа за будущее и интерес к демократическим процессам в стране", – резюмировали в акимате.

С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.

Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

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