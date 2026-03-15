Алматинцы проявляют высокую активность – на избирательных участках выстроились очереди

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, люди начали приходить на участки практически сразу после их открытия. На входе в школы, колледжи и другие здания, где расположены участки, образовались очереди, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на большое количество людей, процесс голосования проходит спокойно и организованно. Многие приходят семьями, с друзьями и коллегами. Некоторые отмечают, что решили проголосовать с утра, чтобы успеть провести этот выходной с родными и близкими. Члены избирательных комиссий отмечают, что поток избирателей остается стабильным, а участки продолжают принимать всех желающих. Для удобства жителей организована работа нескольких столов регистрации, что позволяет постепенно сокращать очереди. Ранее сообщалось, что в Алматы на избирательных участках организованы фотозоны для горожан.

