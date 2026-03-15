В Туркестане домбристы специально приехали на участок и сделали свой выбор
На избирательный участок №115 в городе Туркестане специально приехали и проголосовали домбристы. Это отражение активного участия представителей культуры в важной кампании в стране.
Участие домбристов показало жителям пример гражданской активности и способствовало пропаганде значимости референдума.
Отметим, что для проведения республиканского референдума по городу Туркестану организовано 65 участков голосования. Все участки полностью обеспечены необходимым оборудованием, материально-техническим обеспечением. Горожане активно участвуют в референдуме и делают свой выбор.
