Политика

День Конституции и выборы в Парламент: Токаев сделал важные заявления на встрече с молодежью

президент РК Касым-Жомарт Токаев, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 02:11 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился в студии "Қазмедиа орталығы" с представителями молодежных организаций, принимавшими активное участие в агитационной кампании в рамках республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 марта 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

Президент подчеркнул значимость вошедшего в историю дня референдума и выразил признательность молодым людям.

"Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции – главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных", – сказал глава государства.

Президент обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.

"Была проведена масштабная агитационная кампания. Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в Парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи выступили председатель организации "Жастар рухы" Акерке Искендирова, предприниматель, представитель креативной индустрии Камиль Байрамов, активисты Ержан Хамитов и Нурбол Серикбай.

Молодые активисты сообщили, что в течение месяца провели около 5 тыс. различных мероприятий, в которых приняло участие более 1,5 млн граждан. Они также выразили полную поддержку всем преобразованиям, реализуемым в стране по инициативе главы государства.

Ранее ИКСИ "Социс-А" объявил результаты экзитпола на референдуме по принятию новой Конституции РК. Также данные экзитпола по итогам референдума представил Институт евразийской интеграции. Позднее были опубликованы результаты третьего экзитпола – Института общественной политики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
