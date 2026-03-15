Шымкент выбирает будущее: праздник единства, креатива и ответственности

С первыми лучами солнца Шымкент погрузился в атмосферу большого события, которое вышло далеко за рамки формальных процедур.

Республиканский референдум 15 марта превратился в настоящий общегородской праздник, где гражданская ответственность органично переплелась с национальными традициями и современным креативом.



15 марта до полудня успели проголосовать более 42% из 695 145 шымкентских избирателей. В 7 часов утра в городе открыли свои двери 363 избирательных участка. Среди голосующих отмечается высокая активность молодежи. К примеру, количество молодых людей, которым в этом году исполнилось 18 лет и которые впервые получили право голоса, достигло 27 510 человек.

Фото: пресс-служба акимата г. Шымкента

Город встретил своих жителей приятными сюрпризами: бесплатный проезд в общественном транспорте позволил тысячам шымкентцев с комфортом добраться до участков, а тех, кто пришел голосовать первым, ждали памятные подарки. Пока одни только получали бюллетени, другие уже вовсю наслаждались праздничной программой. На Арбате и у входов в избирательные пункты развернулись яркие сельскохозяйственные ярмарки, где горожане могли приобрести свежую продукцию по доступным ценам, совмещая исполнение долга с приятными покупками.

Культурный код мегаполиса в этот день проявился особенно ярко. На пешеходных зонах городские библиотеки представили уникальные книжные выставки, а ремесленники, отмечая День национальной одежды, демонстрировали авторские изделия в стиле пэчворк. В учреждениях образования и в холлах театров, где расположились участки, вокальные номера солистов сменялись национальными танцами "Шашу". Атмосферу единства поддерживали и спортивные состязания: прямо во дворах участков шымкентцы мерились силой в поднятии гирь и ловкостью в асық ату.

Не обошлось и без ярких моментов, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям. Настоящий ажиотаж вызвал житель города, пришедший на голосование в детально проработанном костюме робота-трансформера. Его поддержали и другие необычные персонажи – хранители чистоты Экобек и Эконай, которые своим примером напомнили молодежи, что забота о будущем страны так же важна, как и чистота родных улиц.

Среди голосующих было немало легендарных личностей. На участки приходили целыми семьями, как, например, знаменитые победители конкурса "Мерейлі отбасы" Бермановы, представлявшие сразу четыре поколения. Рядом с рядовыми горожанами в очередях за бюллетенями стояли известные личности, титулованные спортсмены Мухтархан Дильдабеков и Мейржан Шермаганбетов, прославленная гимнастка Алия Юсупова и футболисты клуба "Ордабасы". Народная артистка Майра Мухамедкызы, сделав свой выбор, отметила, что в сегодняшнем мире спокойствие и согласие Казахстана – это главная партитура, которую мы пишем вместе.

