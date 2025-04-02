Тепло до 28℃ в Алматы и Шымкенте сменят дожди с грозами
Фото: pxhere
На днях в Шымкенте потеплеет до 28℃. В Алматы воздух прогреется чуть меньше – до 25 градусов. В столице Казахстана столбики термометра поднимутся лишь до 17℃. Как только казахстанцы согреются в лучах весеннего солнца, начнутся дожди, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в Астане даже прогнозируют снег с гололедом.
Прогноз погоды по Астане
- 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +15+17°.
- 4 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +13+15°.
- 5 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер немного ослабнет. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +13+15°.
Прогноз погоды по Алматы
- 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +21+23°.
- 4 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.
- 5 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +15+17°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +24+26°.
- 4 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
- 5 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +20+22°.
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О том, какой будет погода в апреле в Казахстане, можно прочитать здесь.
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