Тепло до 28℃ в Алматы и Шымкенте сменят дожди с грозами

Фото: pxhere

На днях в Шымкенте потеплеет до 28℃. В Алматы воздух прогреется чуть меньше – до 25 градусов. В столице Казахстана столбики термометра поднимутся лишь до 17℃. Как только казахстанцы согреются в лучах весеннего солнца, начнутся дожди, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в Астане даже прогнозируют снег с гололедом. Прогноз погоды по Астане 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +15+17°.

4 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +13+15°.

5 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер немного ослабнет. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +13+15°. Прогноз погоды по Алматы 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +21+23°.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +23+25°.

5 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +15+17°. Прогноз погоды по Шымкенту 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +24+26°.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

5 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +20+22°. Материал по теме Дожди и грозы охватят Казахстан О том, какой будет погода в апреле в Казахстане, можно прочитать здесь.

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