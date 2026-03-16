Основные угрозы кибербезопасности и как с ними борются в Казахстане

Массовое внедрение цифровизации и искусственного интеллекта создает дополнительные возможности не только для отдельно взятых государств, но и для киберпреступников. О том, какие существуют риски и каким образом в Казахстане обеспечивается кибербезопасность, – в обзоре Zakon.kz.

Ни для кого не секрет, что стремительно развивающаяся цифровизация и информационно-коммуникационные технологии сегодня являются чуть ли не основой для любого государства как для повышения их конкурентоспособности на мировой арене, так и для увеличения темпов роста их экономики в целом.

В этом ключе повсеместная цифровизация упрощает жизнь простым гражданам, повышает эффективность работы государственного и банковского сектора, позволяет более эффективно бороться с коррупцией и быстро раскрывать преступления, а также создает необходимые условия для поддержания внутренней стабильности.

Тем не менее, как все понимают, когда активно развивается один сектор, параллельно ему может совершенствоваться и другой. Особенно в условиях текущей геополитической обстановки и глобальной турбулентности.

В общем, тут следует отметить, что сегодня, как никогда, информационное и киберпространство не только направление для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества, но и цель.

Существующие угрозы

По состоянию на сегодняшний день все преступления, совершаемые в информационном и цифровом пространстве, классифицируются как киберпреступления и онлайн-мошенничество с разным уровнем нанесенного ущерба.

Тем не менее, как показывает практика, разница между онлайн-мошенниками и киберпреступниками все же больше, чем мы себе это можем представить.

Как отмечалось в одном популярном сегодня сериале, который был снят, к слову, при поддержке Агентства по финансовому мониторингу РК, целью для мошенников являются простые граждане. А точнее, их деньги.

В этих условиях мошенников вообще не интересуют ни политическая конъюнктура в стране, ни ее экономическое положение, ни даже настроения граждан. Они действуют из расчета только лишь обогащения, и остальное их не волнует.

Киберпреступники, или, как их еще сегодня называют, "кибертеррористы" – каста другая. Они в своем большинстве профессионалы в сфере IT-технологий, которых в народе именуют "хакерами". То есть они мастера взломов, поиска уязвимостей, создания вредоносных программ и всевозможных технических решений по нанесению ущерба не столько обычным гражданам, а целым организациям, банкам, промышленным корпорациям и даже государствам.

Инструментами их деятельности, как правило, являются DDoS-атаки, внедрение вредоносного ПО и всевозможных шпионских программ как через обновления, так и посредством различного рода подмен и так называемого "фишинга".

Охотятся они не только за финансовыми счетами и криптокошельками, но и за электронными данными и возможностями получить удаленный доступ к системам управления целыми предприятиями, банками, СМИ и даже госорганами, для того чтобы серьезно нарушить их работу.

В общем, можно с уверенностью сказать, что цель таких киберпреступников глобальна. Они не размениваются на местечковые мошеннические схемы и всегда играют по-крупному, стремясь не только обогатиться, но и нанести максимально ощутимый урон.

Наиболее известные группировки

По некоторым данным в 2025 году, целью совершаемых кибератак на пространстве СНГ стали похищение баз данных и атаки на критическую инфраструктуру.

Наиболее часто атаки с целью похищения данных в прошлом году фиксировались в отношении интернет-магазинов, маркетплейсов, государственных учреждений, банков, микрофинансовых и страховых организаций.

По версии компании "Positive Technologies", самыми эффективными и известными группировками, занимающимися кибертерроризмом и киберпреступностью в целом, сегодня являются:

"Space Pirates" – существует примерно с 2017 года, занимается организаций DDoS-атак и внедрение вредоносных программ, в том числе собственного производства, ее целью являются государства постсоветского пространства, Сербия, Монголия и Китай;

"ChamelGang" – существует примерно с 2019 года, занимается внедрением вредоносного программного обеспечения с целью похищения данных и кибершпионажем, специализируется на азиатских странах и государствах Восточной Европы;

"APT32" – существует примерно с 2012 года, занимается внедрением вредоносных программ с целью похищения данных и кибершпионажем, специализируется на азиатских странах и государствах Восточной Европы;

"Bronze Union" – существует примерно с 2010 года, занимается проведением активных кибератак на критическую инфраструктуру, внедрением вредоносных программ и кибершпионажем, специализируется на азиатских и постсоветских странах, а также ЕС и США;

"Higaisa" – организована примерно в 2009 году, активно занимается проведением кибератак и кибершпионажем, зоной ее интересов является Россия и постсоветское пространство, страны Восточной Европы и Китай;

"Goblin Panda" – существует примерно с 2013 года, активно занимается похищением баз данных и кибершпионажем, специализируется в основном на азиатских странах;

"Calypso" – существует примерно с 2016 года, активно занимается организацией DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры, похищением баз данных и кибершпионажем, в число жертв ее атак неоднократно входили Бразилия, Индия, Россия, Казахстан, Таиланд и Турция.

Принимаемые меры

По итогам 2025 года всего 7% успешно реализованных DDoS-атак на пространстве СНГ приходится на долю Казахстана. Здесь, конечно же, можно сказать, что просто наша страна мало интересна для кибертеррористов, но это не так.

Казахстан за счет своего географического положения и усиления роли на международной арене постоянно находится под прицелом киберпреступников всех мастей. Поэтому низкие показатели успешно реализованных кибератак – это в первую очередь результат созданных в стране эффективно функционирующих систем безопасности, что не позволяет злоумышленникам достигать своих целей.

Стоит отметить, что кибербезопасность сегодня в Казахстане обеспечивается в рамках реализуемой концепции "Киберщит-2", которая стала своего рода продолжением запущенной еще в 2017 году программы "Киберщит".

В результате их реализации в стране был создан Национальный координационный центр информационной безопасности, который обеспечивает защиту информационных ресурсов государственных органов и критически важных объектов от различного рода кибератак.

Кроме того, на постоянной основе проводятся тестирование существующих и разрабатываемых в стране информационных систем на предмет уязвимости как к проникновению, так и DDoS-атакам. Создаются условия для разработки отечественного программного обеспечения.

Также государство выделяет финансирование на подготовку будущих специалистов и на повышение квалификации уже работающих в сфере информационной и кибербезопасности. Вдобавок ко всему проводятся обучающие семинары и лекции с сотрудниками госорганов и других организаций, обладающих обширными базами данных для повышения уровня их готовности к отражению кибератак.

В общем, даже если это не видно со стороны, работа активно ведется. И результаты от нее, как говорится, налицо – Казахстан начиная с 2018 года в глобальном рейтинге по национальному индексу кибербезопасности NCSI сумел подняться до 41-го места и обойти по этому показателю такие страны, как Индия, Китай, Великобритания, Швеция и Турция.