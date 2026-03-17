#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Общество

Минтранспорта смягчило правила оплаты на платных дорогах

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 08:11 Фото: Zakon.kz
Минтранспорта Казахстана утвердило изменения в правила, регулирующие порядок оплаты проезда по платным автомобильным дорогам – подписан соответствующий приказ, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает более гибкий и удобный механизм оплаты для пользователей платных дорог и направлен на снижение случаев привлечения водителей к административной ответственности из-за несвоевременной оплаты.

Ранее действовала норма, согласно которой, если водитель не оплачивал проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направлялись в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Теперь вводится более мягкий механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на 31-й день в порядке, предусмотренном законодательством.

Также впервые вводится раздельный порядок для физических и юридических лиц. Если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день.

Предлагаемые изменения позволят водителям иметь больше времени для оплаты за проезд по платным участкам дорог республиканского значения.

Подписанный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что в Алматы ограничат движение на крупнейшем проспекте города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: