Минтранспорта смягчило правила оплаты на платных дорогах

Минтранспорта Казахстана утвердило изменения в правила, регулирующие порядок оплаты проезда по платным автомобильным дорогам – подписан соответствующий приказ, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает более гибкий и удобный механизм оплаты для пользователей платных дорог и направлен на снижение случаев привлечения водителей к административной ответственности из-за несвоевременной оплаты.

Ранее действовала норма, согласно которой, если водитель не оплачивал проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направлялись в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Теперь вводится более мягкий механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на 31-й день в порядке, предусмотренном законодательством.

Также впервые вводится раздельный порядок для физических и юридических лиц. Если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день.

Предлагаемые изменения позволят водителям иметь больше времени для оплаты за проезд по платным участкам дорог республиканского значения.

Подписанный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

