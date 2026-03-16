В Алматы ограничат движение на крупнейшем проспекте города

В Алматы стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. В первую очередь они коснутся одного из главных проспектов города, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления развития дорожной инфраструктуры города, с 16 марта 2026 года будут вестись работы по подъему дорожных люков на пр. Назарбаева на участке от пр. аль-Фараби до ул. Толе би.

"В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки". Пресс-служба Управления развития дорожной инфраструктуры Алматы

Жителей и гостей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Чуть ранее мы рассказывали, что жителям Алматы стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта. Это связано с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы: с 16 марта с 03:00 до завершения мероприятий будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Толе би – от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана.