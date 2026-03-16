#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Алматы ограничат движение на крупнейшем проспекте города

дорожные знаки, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:36 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. В первую очередь они коснутся одного из главных проспектов города, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления развития дорожной инфраструктуры города, с 16 марта 2026 года будут вестись работы по подъему дорожных люков на пр. Назарбаева на участке от пр. аль-Фараби до ул. Толе би.

"В этой связи в течение трех дней возможны ограничения движения. На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки".Пресс-служба Управления развития дорожной инфраструктуры Алматы

Жителей и гостей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Чуть ранее мы рассказывали, что жителям Алматы стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта. Это связано с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы: с 16 марта с 03:00 до завершения мероприятий будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Толе би – от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая
16:41, 01 августа 2024
На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая
В Алматы ночью ограничат движение на проспекте Райымбека
18:40, 22 мая 2025
В Алматы ночью ограничат движение на проспекте Райымбека
Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где отключат свет и ограничат движение
11:46, 28 мая 2025
Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где отключат свет и ограничат движение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
12:46, Сегодня
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
12:20, Сегодня
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
"Лучшая игра в карьере": мировой теннис огорчён досадным поражением Рыбакиной в финале Индиан-Уэллс
12:06, Сегодня
"Лучшая игра в карьере": мировой теннис огорчён досадным поражением Рыбакиной в финале Индиан-Уэллс
"Барыс" сделал объявление перед последним матчем в сезоне КХЛ на домашней арене
11:52, Сегодня
"Барыс" сделал объявление перед последним матчем в сезоне КХЛ на домашней арене
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: