Общество

Нападение в школе Атырау: врачи рассказали о состоянии девочки

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 12:34 Фото: Zakon.kz
В Атырау ученицу 8-го класса, получившую ножевые ранения при нападении в школе, перевели из реанимации в хирургическое отделение. У девочки были задеты шейная область, грудная клетка и рука, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя директора областной детской больницы Ержана Есболаева, школьницу доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

"Во время травмы были задеты шейная область, грудная клетка и рука. Из-за тяжести повреждений грудной клетки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение для оказания экстренной помощи. Сейчас состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Она переведена в хирургическое отделение и находится там вместе с матерью. Медики продолжают наблюдать за ее состоянием и оказывают необходимую помощь", – сообщил он.

После произошедшего в школе прошло родительское собрание. Родители признаются: случившееся стало серьезным потрясением для всей школьной семьи. По их словам, на месте пострадавшей мог оказаться любой ребенок.

Мать одной из учениц, оказавшихся рядом в тот день, рассказала, что произошло, со слов своей дочери.

"Пострадавшая девочка – подруга моей дочери. Она рассказала мне, как все произошло. В тот день у них после основных занятий был урок английского языка, и они решили выполнить задание с использованием интернета. Для этого им были нужны телефоны, которые находились у классной руководительницы – обычно она собирает их на время уроков. Тогда три девочки пошли за ними, но учительница отказалась вернуть телефоны, и они возвращались по коридору. Пострадавшая всегда ходила медленнее и немного отставала. Когда девочки обернулись, чтобы посмотреть, идет ли она, нападение уже произошло. Наши дети до сих пор в шоке. Если бы их не было рядом, все могло закончиться еще трагичнее", – рассказала женщина.

Сейчас в школе усилены меры безопасности. В образовательном учреждении работает комиссия из Астаны. При участии компетентных органов проводится внутреннее расследование, а также следственные действия в рамках уголовного дела.

По словам и.о. директора ТОО "BINOM Атырау", где произошло ЧП, принято решение о закупке металлоискателей, которые будут установлены на входе для дополнительного контроля. На сегодня в образовательном учреждении установлено 211 камер видеонаблюдения, мертвых зон нет – видна вся территория, включая двор.

Инцидент произошел 13 марта. Сообщалось, что старшеклассник напал с ножом на ученицу в коридоре учебного заведения.

