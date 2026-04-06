Минивэн насмерть сбил первоклассницу на пешеходном переходе прямо перед школой в Атырау

В Атырау 6 апреля произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие: на пешеходном переходе перед школой минивэн совершил смертельный наезд на ученицу 1-го класса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, авария случилась в утреннее время, когда дети направлялись на занятия.

Девочка переходила дорогу по "зебре" у входа в учебное заведение. В этот момент ее сбил автомобиль. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По словам очевидцев, трагедия произошла на глазах у других школьников и родителей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, однако спасти девочку не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.