Минивэн насмерть сбил первоклассницу на пешеходном переходе прямо перед школой в Атырау
В Атырау 6 апреля произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие: на пешеходном переходе перед школой минивэн совершил смертельный наезд на ученицу 1-го класса, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По предварительным данным, авария случилась в утреннее время, когда дети направлялись на занятия.
Девочка переходила дорогу по "зебре" у входа в учебное заведение. В этот момент ее сбил автомобиль. От полученных травм ребенок скончался на месте.
По словам очевидцев, трагедия произошла на глазах у других школьников и родителей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, однако спасти девочку не удалось.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
Читайте также
