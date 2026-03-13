В Атырау старшеклассник напал с ножом на 12-летнюю девочку

В одной из школ Атырау произошло чрезвычайное происшествие. Школьник ранил ученицу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, старшеклассник напал с ножом на 12-летнюю ученицу в коридоре учебного заведения. Сообщается, что девочка получила несколько ножевых ранений. Ее доставили в травмпункт областной детской больницы.

По данным полиции, подозреваемый задержан и вместе с родителями доставлен в отдел полиции.

"Все процессуальные действия проводятся в присутствии его законных представителей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело" , – отметили в полиции.

Отмечается, что родители подростка также будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Пострадавшей своевременно оказана необходимая медицинская помощь. После первичного осмотра и оказания экстренной медицинской помощи она была доставлена в Атыраускую областную детскую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. В настоящее время состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, стабильное.

"Она находится под постоянным наблюдением медицинских специалистов и получает весь необходимый объем медицинской помощи. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Ситуация находится на контроле", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее Zakon.kz писал, как ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области.