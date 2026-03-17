Общество

Токаев поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:25 Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 марта 2026 года, по завершении процедуры подписания новой Конституции Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся с речью, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, обращаясь к собравшимся, "сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны".

"Я, как глава государства, от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. Искренне поздравляю всех соотечественников с принятием Основного закона!"Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что Конституция – исторический документ, определяющий миссию развития нашего государства на долгосрочный период и оказывающий непосредственное воздействие на будущее нашей нации.

"Это поистине Народная Конституция. Идея обновления Конституции зародилась два года назад. Затем она получила широкое обсуждение с последующей детальной разработкой проекта нового Основного закона. Итоговый документ – результат неустанных коллективных усилий. Сплотившись как единый народ, мы открыли новую эпоху в летописи страны, приступив к уникальным по своему качеству и содержанию преобразованиям".Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что буквально вчера состоялся общенациональный референдум, который прошел на должном уровне, вызвав живой отклик в сердцах граждан.

"Наши соотечественники сделали свой выбор, своими голосами поддержав путь обновления и модернизации. В этот ответственный момент казахстанцы продемонстрировали пример солидарности, внеся значимую лепту в достижение общей цели. Сегодня как никогда актуально звучат слова великого Абая: "Бірлік – ақылға бірлік" ("Единство народа начинается с единства помыслов")".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

Динара Халдарова
